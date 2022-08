Prospecto venezolano debutará en las menores de Boston

Los Medias Rojas de Boston promovieron a Bryan Mata, lanzador derecho venezolano que se encuentra como prospecto de pitcheo número 2 del equipo de Massachusetts. El criollo pasará a formar parte de la Triple-A Worcester, luego de su paso por la Doble-A Portland.

Bryan Mata will make his Triple-A debut on Tuesday night at Worcester's Polar Park!



And 2013 champs Jake Peavy and Jarrod Saltalamacchia will be doing a meet-and-greet during the game! pic.twitter.com/o9JPoYZN2Q