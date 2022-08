MLB: Prospecto criollo número uno de los Mets tendría que ser operado

Redacción Meridiano

Francisco Álvarez se había convertido en la sensación de la temporada 2022 de las Ligas Menores con los Mets de Nueva York, pero ahora estaría cerca de perderse el resto de la campaña, debido a una lesión en su tobillo derecho, lo que significaría un duro golpe para la franquicia neoyorquina, quienes tenían planes con el venezolano.

Sin embargo existe la esperanza que pueda regresar este mismo año, aún tiene luz verde para escuchar las opiniones de otros médicos, que posiblemente indicarían un nuevo tratamiento para su lesión.

NEWS: According to @michaelmayer22, the #Mets & MLB’s No. 1 prospect Francisco Álvarez might need surgery on his right ankle, which would end his 2022 season. #LGM pic.twitter.com/RGGHzKS8SQ