Manchester United y Ajax cierran acuerdo por Antony. Adivina la cifra

Llegó una pieza más al Manchester United y se trata de las más complicada de conseguir para ellos. Luego de muchas ofertas, el conjunto Red Devil ha firmado a Antony, que llega directamente desde el Ajax de Rotterdam.

Con una oferta de 100 millones de euros, solamente en puja inicial, el United se hace de los servicios del talentoso extremo derecho que costó hasta tres ofertas para que pudiese llegar al club.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud