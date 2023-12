LVBP: ¿Cómo evalúa Oswaldo Guillén a los Tiburones? (+Declaraciones)

A pocas semanas de finalizar la temporada regular de la LVBP, los Tiburones de La Guaira decidieron realizar unos ajustes importantes en el equipo con la salida del manager Edgardo Alfonzo. Dicha situación ha traído como consecuencia el regreso de una figura insigne en la organización como Oswaldo Guillén.

El exgrandesliga vivirá una nueva etapa como manager del equipo, con el detalle que esta vez le toca asumir las riendas en el último mes de acción regular. Ozzie tuvo una entrevista en Canal I en la cual dejó sus primeras impresiones tras su vuelta al conjunto escualo.

"No fue fácil, tuve muchas conversaciones con mi familia, además que tampoco quería dejar a los Tiburones esperando por una respuesta mía. La decisión fue bastante rápida y estamos en la misma página que es importante", confesó en primera instancia.

Guillén señaló que algo que lo motivó a tomar la decisión de regresar fue gracias a la respuesta positiva que tuvieron los peloteros con él, algo que sin duda armonizará el dugout por lo que resta de calendario.

"Hay muchas cosas diferentes entre años atrás y este. Una de las decisiones importantes fue por una conversación que tuve con los peloteros. Pero algo que sin duda fue difícil era el hecho de reemplazar a uno de mis amigos que más respeto en la pelota como Edgardo (Alfonzo). Además, los Tiburones creen que yo puedo seguir esa ruta de mejorar las cosas", dijo.

Asimismo, Ozzie no escondió su emoción al saber que contará con una camada de jugadores llenos de talento y compromiso, sobre todo con aquellos que vienen de tener una grandiosa temporada en las Grandes Ligas.

"Ver jugar a los peloteros que yo no creía que podían jugar en nuestro país, y que están defendiendo la camisa de los Tiburones, me motiva. He visto algunos juegos del equipo, y las actuaciones de Ronald Acuña Jr., Miguel Rojas y otros peloteros que están jugando en Venezuela es impresionante", expresó.

Durante su primera etapa con los Tiburones, Oswaldo sufrió lo difícil que es dirigir en una liga caribeña. Sin embargo, para esta ocasión sabe que cuenta con todo el apoyo y la energía positiva del actual roster del equipo.

"Yo no creía que iba a ponerme otra vez el uniforme de los Tiburones de La Guaira, porque lamentablemente no se lograron las cosas cuando estuve allí. Pero ya tengo una cosa a mi favor y es que los jugadores quieren que yo sea parte de lo que ellos quieren lograr y eso para mi es una satisfacción y respeto", expresó.

Por otra parte, un tema que ha sido del interés de los fanáticos es sobre cuál número utilizará durante su estadía. Y es que como todos saben, Guillén es recordado por usar, principalmente, el 13, número que está portando Ronald Acuña Jr. a día de hoy.

"Hasta los momentos el 13 no es. El 9 lo quería usar porque fue el número con el que empecé, pero me dijeron que lo van a retirar este año por Gregor Blanco. También me pasaron un memorandum que un staff que sea coach manager puede usar el mismo número que usa un pelotero. Pero el 13 lo seguirá usando Ronald", explicó.

Por último, el oriundo de Ocumare del Tuy no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a esa fiel y exigente fanaticada de los Tiburones de La Guaira, quienes esperan que más temprano que tarde puedan celebrar un nuevo campeonato de la LVBP.

"Primero que sigan gozando, porque en Venezuela el fanático siempre ha estado allí en las buenas y en las malas. Que no crean que por la llegada mía vamos a ganar, porque yo no juego. Pero los muchachos que están en el terreno de juego tienen alma, corazón y quieren ganar. Van a tener en mí a un hombre que estará delante del circuito de guerra. Estamos todos juntos y vamos a tratar de lograr algo que nos hace falta", concluyó.