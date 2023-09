MLB: ¿Antes de José Altuve cuántos venezolanos dieron tres jonrones en un juego de Grandes Ligas? (+Videos)

Conectar 3 cuadrangulares en un solo juego de 9 innings es uno de los hechos más peculiares en cualquier categoría del mundo de los bates, guantes y pelotas, de hecho, en el máximo nivel solo una docena de venezolanos lo han conseguido, listado del que José Altuve ya forma parte pero que igualmente alimenta luego de su exhibición del martes a expensas de los Rangers de Texas.

En ese grupo de nativos son varios los que lo lograron en par de oportunidades, como son los casos de Víctor Martínez (con Indios vs Marineros el 16 de julio de 2004 y con los Tigres el 16 de junio de 2016 contra los Reales).

Miguel Cabrera (Tigres vs Atléticos el 28 de mayo de 2010 y contra los Rangers el 19 de mayo de 2013).

Carlos González (Rockies vs Astros el 30 de mayo de 2012 y el 5 de junio de 2013 contra los Rojos).

Pablo Sandoval (Gigantes vs Padres el 4 de septiembre de 2013 y previamente el 24 de octubre de 2012, en el primer juego de la Serie Mundial vs Tigres)

Y ahora José Altuve (Astros vs Rangers y anteriormente el 5 de octubre en el primer duelo de la Serie Divisional vs Medias Rojas).

Asimismo, Andrés Galarraga (Rockies vs Padres el 25 de junio de 1995), Edgardo Alfonzo (Mets vs Astros el 30 de agosto de 1999), Richard Hidalgo (Astros vs Rockies el 16 de septiembre de 2003), Eugenio Suárez (Rojos vs Piratas el 5 de septiembre de 2020), Dioner Navarro (Cachorros vs Medias Blancas el 29 de mayo de 2013), Celestino López (Marineros vs Azulejos el 22 de septiembre de 2010) y Rafael “Balita” Ortega (Cachorros vs Nacionales el 1 de agosto de 2021).