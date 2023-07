Marlins de Miami tendrán un crossover con Miami Heat como celebración en el Loan Depot Park

Los Marlins de Miami preparan un crossover en el Loan Depot Park junto con el Miami Heat. El equipo de los Marlins tendrá el próximo 21 de julio una noche especial dedicada a la gran temporada del Miami Heat.

Los Marlins celebrarán el título de la Conferencia Este y la llegada a la final del Miami Heat. En el ticket especial estará incluido una camiseta exclusiva de edición limitada con la marca compartida Marlins-HEAT, con una parte de las ganancias (3,05 dólares) de cada venta en beneficio del Miami HEAT Charitable Fund.

.@MiamiHEAT night at @loanDepotpark. 🏀🤝⚾



The hottest crossover in Miami.

Tickets available here: https://t.co/bwOhu1PPAv pic.twitter.com/yUSGa6uAOX