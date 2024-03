NBA: ¿De regreso a casa? Kevin Durant está interesado en volver a su antiguo equipo

Antes de ser Oklahoma City Thunder, Seattle SuperSonics fue una de las franquicias que tomó fuerza en la NBA durante la década de 1990. Incluso, llegaron a jugar una final en contra de Chicago Bulls, liderados por Gary Payton y Shawn Kemp. Sin embargo, los problemas económicos forzaron la salida del equipo hacia Oklahoma City.

En el 2007, Seattle seleccionó en el Draft a Kevin Durant y era quien se convertiría en el líder del equipo en el futuro, pero esto no se dio así y solo pudo disputar una temporada antes de la mudanza hacia OKC. Pese al corto tiempo, Durant siempre mostró un gran cariño e interés en que Seattle vuelva a tener una franquicia dentro de la NBA.

¿Regreso a casa?

En los últimos años, Adam Silver ha comentado que la liga podría recibir una ampliación y podrían haber nuevos equipos. Esto ha encendido la llama de un resurgir de SuperSonics para volver a la NBA y Durant podría ser parte de ese retorno a la competición de su primer conjunto a nivel profesional.

El ex jugador Spencer Haywood, quien fue compañero de "KD" en Seattle, confesó que el alero de Phoenix Suns estaría interesado en volver a sus raíces. "Durant y yo todavía estamos hablando de Seattle... Están sucediendo algunas cosas furtivas de las que no puedo hablar porque son privadas. Pero no me sorprendería verlo con el uniforme de los Sonics (otra vez)", expresó.

Con esto, se abre la posibilidad de ver nuevamente a Durant uniformado con el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2007 en un posible regreso, luego de haber desaparecido en el 2008.