Zarpó el Icon of the Seas desde Miami

Este sábado se despidió el Icon of the Seas de las costas de Miami. Se trata del barco más grande del mundo y lleva en su interior una población equivalente a una pequeña ciudad. En esta oportunidad, el Icon of the Seas da inicio así a su viaje inaugural.

El barco se construyó en 900 días en un astillero de Finlandia. Cuenta con 20 cubiertas, siete piscinas y puede albergar a unos 2.350 tripulantes y 5.600 pasajeros, o 7.600 en su capacidad máxima.

Otras de las atracciones de este monumental barco son: un enorme lago de 40.000 galones, seis toboganes acuáticos, un carrusel, más de 40 bares y restaurantes, y la que está catalogada como la mayor pista de hielo en alta mar.

Para entretener a los viajeros, se espera que haya unos 50 músicos y cómicos, así como también una enorme orquesta. El Icon of the Seas está valorado en unos 2.000 millones de dólares y pese a su inmensa estructura, promete ser más amigable con el medio ambiente que otros cruceros de menor tamaño.