No te lo pierdas: Lionel Messi se une al crucero más grande del mundo (+Video)

Luego de más de siete años de contracción en Finlandia el crucero más grande del mundo "Icon of the Seas" de la compañía Royal Caribbean empezará a prestar servicio desde este martes 23 de enero desde su puerto base en la ciudad de Miami.

El colosal barco tiene 48,5 metros de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes. Además tendrá 28 opciones de alojamiento y 20 cubiertas. Se trata de la primera embarcación Clase Icon, de los nuevos cruceros de la compañía.

Según la empresa, la inauguración de este crucero supondrá el estreno de un barco considerado Category 6, cuenta con el parque acuático más grande en alta mar, nueve jacuzzis, ocho piscinas, entre ellas las la más grande en un crucero, seis toboganes y 40 conceptos de gastronomía para disfrutar.

Además este inmenso trasatlántico, también estará ligado al deporte, ya que la empresa Royal Caribean anunció que Lionel Messi se convertirá en el "ícono Oficial" de la marca, el futbolista del Inter Miami le dará la bienvenida al colosal buque cuando llegue al puerto de Royal Caribbean en Miami, evento que comenzará a las 5:30 hora local.

El Icon of the Seas realizará el próximo 27 de enero su primera salida comercial desde Miami, hay que destacar que ya los cupos para este sueño se agotaron. Los turistas tendrán siete noches mágicas con todo los lujos mientras navegan por los destinos más espectaculares del Caribe como: Philipsburg en St. Maarten; Costa Maya y Cozumel en México; y Charlotte Amalie en St. Thomas y un día incomparable de emoción y relax en la premiada isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay en Bahamas.