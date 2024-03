Horario de verano 2024: ¿Cuándo se debe cambiar la hora en California?

La mayoría de los estados, deben realizar dos cambios de horario, uno, se produce el segundo domingo de marzo, cuando inicia el verano, y otro en noviembre, en el momento que finaliza.

Por ende, en noviembre del año pasado, el reloj se atrasó una hora. Mientras que, el 10 de marzo, específicamente a las 2:00 am cambio, el reloj debió adelantarse una hora.

California es uno de las entidades que se une a la medida. En este sentido, los residentes adelantaron sus relojes una hora, esto con la finalidad de aprovechar la luz del día al máximo.

“Daylight Saving Time” es el horario legal que establecen algunas entidades, con el objetivo de ahorrar energía. En su momento, la iniciativa se debía a mejoras en el transporte. No obstante, las condiciones actuales favorecen la economía.

Además, el 3 de noviembre de 2024, el horario cambiará de nuevo y los relojes deben atrasarse por una hora.

Por su parte, el Departamento de Transporte de los EE.UU. se ha encargado de intervenir en las leyes de los estados en reiteradas oportunidades.

“Los estados pueden optar por no participar del horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”, señala el Gabinete federal. La excepción aplica en zonas como: Hawái, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes y la mayoría de Arizona.

La Ley de Hora Uniforme detalla que los estados pueden prescindir la normativa. Sin embargo, en caso de que uno vote a favor de la medida, debe iniciar y finalizar en las fechas estipuladas por el gobierno federal.

En el año 2022, una propuesta ante el Senado de los Estados Unidos fue aprobada por unanimidad. Se trataba de una petición de horario permanente, para el verano en el territorio estadounidense.

Es importante mencionar que, tenía como finalidad establecer un horario fijo en los EE.UU., pero la propuesta no fue aprobada por la Cámara de Representantes.