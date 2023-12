¿De cuánto será el aumento de salario en Estados Unidos para 2024 y cuándo entrará en vigor?

Actualmente, el salario mínimo oficial en Estados Unidos se mantiene en unos 7,25 dólares la hora, sin embargo, para 2024 al menos 22 de los 50 estados de ese país estarán haciendo un ajuste en su salario mínimo, así que los trabajadores que reciben salario mínimo podrán ver un ajuste durante el próximo año, pero siempre dependiendo de su lugar de residencia.

Los primeros lugares en percibir dichos aumentos serán Maryland, en New Jersey, donde los trabajadores pasarán a ganar como mínimo 15 dólares la hora. Por otro lado, ciudades como Nueva York, Westchester y Long Island, percibirán un nuevo salario mínimo de 16 dólares por hora.

Algunas pequeñas comunidades establecieron sus propios parámetros de salario mínimo, como es el caso de Tukwila en Seattle, donde a partir de enero los trabajadores pasarán a ganar alrededor de 20,29 dólares la hora, para convertirse en el lugar con el salario mínimo más alto de Estados Unidos.

En Washington, por su parte, verán un ajuste que llegará hasta los 16,80 dólares la hora. En Hawaii, por su parte, se verá el aumento más significativo de todo el país, puesto que pasarán de ganar 14 a percibir 16 dólares la hora.

Pero no todos los aumentos serán de forma plana, sino que en algunos lugares del país, se percibirá un aumento de acuerdo al tipo de industria, como es el caso de los trabajadores de la industria de comida rápida, que comenzarán a percibir hasta 20 dólares la hora a partir de abril. Entretanto, en junio los empleados del sector salud comenzarán a ganar entre 18 y 23 dólares por hora dependiendo del cargo.

Por su parte, aquellas personas que trabajan repartiendo comida por medio de aplicaciones de moda como UberEats, Grubhub, entre otras, comenzarán a recibir unos 17,96 dólares la hora.

Los aumentos en otros estados estarán marcados por los índices inflacionarios. A continuación una lista detallada de los ajustes salariales por estado en Estados Unidos.

Alaska: US$ 11,73, actual US$ 10,85

Arizona: US$ 14,35, actual US$ 13,85

California: US$ 16, actual US$15,50

Colorado: US$ 14,42 (propuesto), actual US$ 13,65

Connecticut: US$ 15,69, actual US$ 15

Delaware: US$ 13,25, actual US$ 11,75

Florida: US$ 13 a partir de septiembre. Actual US$ 12

Hawai: US$ 14, actual US$ 12

Ilinois: US$ 14, actual US$13

Maine: US$ 14,15, actual $13,80

Maryland: US$ 15, actual US$ 13,25 de grandes empresas US$ 12,80 de empresas pequeñas

Michigan: US$ 10,33, actual US$ 10,10

Minnesota: US$ 10,85 para grandes empresas. Actual US$ 10,59; US$ 8,85, para el resto

Missouri: US$ 12,30, actual US$ 12

Montana: US$ 10,30, actual US$ 9,95

Nebraska: US$ 12, actual US$ 10,50

Nevada: US$ 12 a partir del 1 de julio. Actual a US$ 10,25 o US$ 11,25

New Jersey: US$ 15,13, actual US$ 14,13

New York: US$ 15, actual US$ 14,20 (a excepción de New York City, Westchester y Long Island, donde será de US$ 16)

Ohio: US$ 10,45, actual US$ 10,10

Oregon: US$ 14,20, se ajustará al nivel de inflación el 1 de julio

Rhode Island: US$ 14, actual US$ 13

Dakota del sur: US$ 11,20

Vermont: US$ 13,67, actual US$ 13,18

Washington: US$ 16,28, actual US$ 15,74

Distrito de Columbia: US$ 17, se ajustará al nivel de inflación el 1 de julio