NFL: El jugador que dejó el deporte y creó un imperio con cartas Pokémon

Blake Martinez sorprendió al mundo deportivo en 2022, cuando dejó la NFL para dedicarse por completo al negocio de cartas Pokémon. A los 28 años, abandonó una carrera sólida como linebacker, marcada por liderazgo en tacleadas y una lesión de ligamentos en 2021.

Durante la pandemia, descubrió el potencial comercial de las cartas Pokémon, tras ver cómo influencers ganaban miles de dólares. En octubre de 2021 vendió una carta Pikachu Illustrator por $672,000, lo que lo impulsó a lanzar su propia empresa: Blake’s Breaks.

El negocio explotó en menos de un año, con ingresos de $11.5 millones y transmisiones en vivo de hasta 16 horas diarias en la plataforma Whatnot. Martinez empleó a casi 20 personas a tiempo completo, convirtiéndose en un referente inesperado del mundo coleccionista.

Otras excentricidades de jugadores de la NFL

La NFL también es terreno fértil para aficiones únicas y extravagantes, desde la ópera profesional de Justin Tucker hasta los rompecabezas complejos de Rob Gronkowski. En una liga llena de mucha violencia deportiva, algunas de sus grandes figuras tienen pasatiempos peculiares.

Algunos llevan la excentricidad al extremo, como Kyler Murray con cadenas de diamantes temáticas. Esto solo demuestra que el dinero no logra la felicidad, pero si entrega momentos únicos para aquellos deportistas que tras una temporada exigente, se distraen con mucho estilo.

Top 10 excentricidades de jugadores de la NFL