Aquí el Best Bet y los Tips de Gulfstream Park 21-02-2024

Todo listo para el inicio de otra semana hípica con el Championship Meet en el principal circuito del estado de Florida, Gulfstream Park, que presenta este miércoles 21 de febrero nueve competencias. Cuatro pruebas fueron programadas sobre superficie sintética o tapeta, tres sobre grama y dos sobre la pista principal de arena.

El programa de carreras de este miércoles iniciará a las 12:10 pm (Hora Este USA) que corresponde a la 1:10 pm (Hora Venezuela) y dentro de la jornada ha sido incluido el popular juego de Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six y cuya primera válida es la cuarta carrera, pautada para la 1:40 pm (Hora Este USA) que corresponde a las 2:40 pm (Hora Venezuela).

La carrera mejor rentada para la jornada del miércoles es la octava en el orden, un Allowance Optional Claiming de $92.000 para yeguas de 4 y más años, sobre arena. También se programaron dos Maiden Special Weight de $89.000, uno de ellos en la tercera carrera sobre grama y en distancia de 2.200 metros

Aquí detallamos nuestros seleccionades para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como preferencias para el Late Pick Five, Late Pick Four, y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 7 Yorkshiremen. Potro hijo de Nyquist que ha trabajado primores en Palm Beach Downs, luce una enormidad.1.Pourquoi Pas Tiene tiempo trabajando en Payson Park este hijo de Hard Spun que no ha deslucido en privado. 6. Unlimitedpotencial. Otro de Todd Pletcher que luego de par de segundos en lotes de alta factura, es el más cotizado según el Morning Line.

Quinta Carrera. 4. Mufrih. Ha lucido excelente luego de un corto paro desde agosto y va por su tercera victoria al hilo 7. Mannix. Ahora buscaron a Irad para montar a este irlandés que tiene semanas anunciando una victoria.

Sexta Carrera. 7 Love Her Lots. Llegó bastante cerca con José Luis Ortiz que la repite 3. Bramble Bay Se ha medido a ejemplares superiores en carreras de mayor clasificación. 6. Latin Nikita. Experimentó considerable mejoría en su anterior con el mismo jockey. 1. Kiss Me Hardy. Cuidado que baja de grupo y vuelve Jaramillo, puede sorprender.

Séptima Carrera. 8. Sweet Miss. Ahora va por fuera y baja de grupo, el jockey la conoce. 6. Special Affair. Cada vez más cerca y ahora va con Irad. 1.Alexandra´s Song. Se entendió muy bien con Gaffalione que repite la monta.

Octava Carrera. 1. Rachel´s Rock. Su mejor carrera fue la penúltima cuando la condujo el mago José Luis Ortiz. 4. Socially Selective Reapareció ganando muy fácil y aunque sube de grupo, la monta le hará rendir. 2. Kathleen O. Reaparece y ha corrido en grupos muy superiores, cuidado al final.

Novena Carrera. 3 Crimson Princess. La hija de Cloud Computing viene de llegar muy cerca y ahora la conducirá Paco López que es un jockey muy efectivo en las pruebas de cierre. Correrá como nuestro Best Bet para el miércoles en Gulfstream Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 21-02-2024 en Gulfstream Park:

4a) 1-6-7

5a) 4-7

6a) 1-3-6-7

7a) 1-6-8

8a) 1-2-4

9a) 3