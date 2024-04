Champions League: ¿Cuándo y dónde se podrá ver el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund?

El cruce entre Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, que si bien es cierto, no es el más atractivo en comparación con los otros (Real Madrid vs Manchester City, París Saint-Germain vs Barcelona y Arsenal vs Bayern Múnich); no se puede negar que será una eliminatoria muy peleada y pareja, en donde cualquiera puede ganar.

El primer encuentro de ida se disputará en el Estadio Cívitas Metropolitano y los "Colchoneros" quieren aprovechar la localía para irse arriba en el marcador global, antes de viajar a Alemania el próximo martes 16 de abril de 2024 para disputar la vuelta de los cuartos de final.

Ahora bien, en el historial histórico de ambos equipos sólo se han enfrentado en cuatro oportunidades, acumulando dos victorias para cada uno. No obstante, es importante señalar que nunca se vieron las caras en instancias de eliminación directa. Todos sus partidos fueron en fase de grupos, los primeros dos en la edición de 1996-1997 y los dos restantes en el 2018-2019.

Cabe destacar, que en la presente temporada el nivel mostrado tanto por Atlético como por Dortmund es bastante similar. En el caso de los "Rojiblancos", se ubican en la cuarto posición de la Liga EA Sports con un total de 58 puntos; mientras que, los "Die Schwarz-Gelben" acumulan 53 puntos en 28 partidos disputados en la Bundesliga, números que lo ubican en el quinto lugar de la tabla.

¿Cuándo y dónde transmitirán el juego?

El primer encuentro entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund se disputará en el Estadio Cívitas Metropolitano este miércoles 10 de abril de 2024 a las 03:00 PM (hora de Venezuela), por ESPN o Star+ (en streaming).

Otros horarios

En México el partido se podrá disfrutar a partir de 01:00 PM a través de TNT o MAX, mientras que, en Estados Unidos (ET) será transmitido a las 03:00 PM en TUDN, Univision, Fubo, Paramount+, Univision Now o ViX.