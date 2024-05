Conoce a Kara Miller, la "sugar mami" que tiene revolucionadas las redes sociales

En los últimos tiempos, los jóvenes han tomado con total naturalidad eso de convertirse en un afortunado o afortunada de tener a su lado a una persona que cumpla sus caprichos a cambio de darle un poco de amor más allá de lo normal. Tal como lo exige la "sugar mami" estadounidense Kara Miller, quien paga miles de dólares a "muchachitos" que le dan todo tipo de placer.

La nacida en California es muy conocida y se ha convertido en una sensación en las redes sociales po, pues constantemente presume de los costosos regalos que le da a esos jovencitos que tienen citas con ella.

Sepultó el amor y ahora vive del placer

La estadounidense de 37 años es muy activa en sus plataformas digitales, en las que sin pena alguna presume a los chicos con los que se involucra. A juzgar por sus publicaciones, es bastante activa sexualmente y no teme relacionarse con diferentes hombres constantemente.

Sin hijos y con una libertad inquebrantable, Miller prefiere seguir viviendo así, decisión que tomó luego de separarse de su última pareja con quien tuvo una relación que describió como tortuosa. Aunque el divorcio también representó un estrés para ella, asegura que no es lo que ella merece.

“Tuve una relación que duró poco más de 12 meses pero no llegó a ser lo que esperaba. No me trataba como yo quería y se veía con otras mujeres, algo que una Sugar Mama como yo no permite”, explicó.

Desde entonces, decidió llevar su vida amorosa y sexual a otro nivel y comenzó a facturar para pagarle a esos hombres que estén interesados en tener un encuentro más íntimo con ella.

En una oportunidad, Kara explicó que, consigue a los candidatos mediante las redes sociales y ha logrado captar un importante número de "novios pasajeros" que disfrutan a su vez de todos los placeres que le ofrece la rubia.

¿Cuánto les paga?

En reiteradas ocasiones, la mujer contó que, les paga entre 500 y mil dólares semanal. Además, otorga bonos mensuales que van desde 3 mil hasta 5 mil. Cabe destacar que, Miller confesó que le encanta pagarle a los hombres para que estén con ella.

Los internautas se preguntan cómo hace para ganar tanto dinero que le abarque para vivir y además, pagar estás altas tarifas. Y es que, aunque se crea que es multimillonaria, la mujer obtiene ganancias de su trabajo como cuidadora de niños y asesorías que ofrece en el mismo ámbito.

“Muchos me preguntan cómo obtengo mi sustento como sugar mama: trabajo con niños, soy una terapeuta conductual. También estoy a punto de convertirme psicóloga clínica, voy a terminar una maestría y un doctorado. Además, trabajo en redes sociales, doy asesorías, y soy fotógrafa”, indicó.