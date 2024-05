¡Escandalo! Mira la nueva estafa aplicada en el fútbol

En el mundo del fútbol hay cosas que parecen absurdas, pero las investigaciones que se están llevando a cabo en Rumania debido el caso de un supuesto intercambio entre los hermanos gemalos Edgar Ié y Edelino se ha excedido de los límites.

Edgar Miguel Ié que nació el 1 de mayo de 1994, jugó en las categorías inferiores con Portugal y es internacional con la selección mayor de Guinea-Bissau. Se formó en la cantera del Sporting de Portugal hasta que en 2012 fichó por el Barcelona B.

El futbolista quien permaneció al conjunto catalán desde 2012 hasta 2015 fichó por el Dínamo de Bucarest en febrero, pero al parecer el que llegó fue su hermano gemelo Edelino.

Daniel Sendre, el periodista que destapó el caso, detalló que en el club rumano se extrañaron cuando el supuesto defensor se comunicaba únicamente en portugués y le costaba mucho hablar en inglés pese haber pasado por países como España, Francia, Turquía y Países Bajos.

“Fue la primera noticia que leí este domingo. ¡Joder, parece surrealista! Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Supe que tiene un hermano gemelo que también juega al fútbol", declaró Florin Prunea, ex jugador y ex presidente del Dínamo.

¿Qué puede pasar si se confirma el intercambio?

En el caso de confirmar la noticia, el Dinamo de Bucarest correría el riesgo de perder los ocho puntos que ha conseguido durante los cinco juegos en los cuales Edelino habría participado en lugar de su hermano gemelo.

Lo que inmediatamente le complica de manera notable al Dinamo su lucha por mantenerse en la primera división del fútbol rumano. Fuentes afirman que, ante el oscuro panorama, el club estaría considerando realizar una prueba de ADN al jugador para confirmar su identidad.