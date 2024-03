MLB: Yankees mantiene conversaciones con este estelar abridor de la agencia libre

Luego de la firma de Blake Snell con los Gigantes de San Francisco, las opciones en el mercado de agentes libres se redujeron y los Yankees de Nueva York se han quedado sin una de las mejores opciones para cubrir la baja de Gerrit Cole.

Los Mulos del Bronx tuvieron al menos tres coqueteos invernales con el dos veces ganador del Cy Young, y consideraron seriamente contrarrestar una propuesta que les presentó el equipo la Bahía justo hasta el momento en que Snell acordó ir a San Francisco por $62 millones durante dos años.

Ahora, la mirada de los Yankees apuntan al único abridor de cartel disponible en el mercado: Jordan Montgomery.

Los Yankees parecían preferir a Snell ya que su gente de análisis tiene los mismos problemas con Montgomery que cuando lo canjearon, es decir, que no lanza especialmente fuerte y no falla suficientes bates. Además, sea cierto o no, se corrió la voz de que Montgomery prefería ir a otra parte.

De todos modos, si Montgomery y los Yankees no son las primeras opciones del otro, es posible que ahora tengan pocas opciones. Las fuentes dicen que han vuelto a estar en contacto. Existe una brecha, pero al menos están hablando.

Sin embargo, los Rangers siempre han parecido el destino más lógico para Montgomery después de que los ayudó a ganar su primera Serie Mundial. Pero mientras la gente del béisbol de Texas aboga firmemente por Montgomery, y se cree que a él le encanta la idea de un regreso, los propietarios de los Rangers han retrasado hacer una oferta seria.