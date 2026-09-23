MLB: Rockies de Colorado igualan una marca de terror en pleno 2026

Rockies de Colorado es una franquicia que se caracteriza por formar peloteros y venderlos. Son buenos en su tarea, han desarrollado una base de jugadores espectaculares. Sin embargo, para este 2026 tienen un récord negativo sin precedentes en la historia de Grandes Ligas.

La franquicia de Colorado acumuló otro año desastroso en MLB, es el primer equipo en perder 100+ juegos en cuatro temporadas seguidas. El último equipo en tener dicho horror fueron los Mets de Nueva York de 1962 a 1965. Una marca que señala directamente a la gerencia del club.

Da la sensación que la gerencia no logra estructurar un roster para ser competitivo. No para alcanzar la postemporada, para romper esa barrera de las 100+ derrotas a la que acostumbran. Hay talento en el equipo y dinero para armar un grupo fuerte, pero la dirección mira a otro lado.

Rockies de Colorado pueden mirar el proyecto de Red Sox

Rockies de Colorado no cuentan con un mercado tan amplio y sólido como Medias Rojas de Boston. Sin embargo, sí pueden fijarse en la manera como ha venido trabajando la gerencia en los últimos años: No sobre pagan peloteros, no gastan a lo loco y han logrado competir.

En Red Sox se ha tomado una dinámica de apostar por la granja de peloteros y cambiar por lo que necesita el equipo. Puede salir mal o bien, pero no gastan mucho dinero en contratos difíciles. El último movimiento de dicha gerencia fue salir de Alex Cora y resultó positivamente.

Chad Tracy ha logrado afianzar un estilo de juego que potencia a sus jugadores y los llevó a postemporada contra todo pronóstico. Incluso registrando una racha de victorias de más de 25 juegos. Rockies pueden hacer cambios sutiles y con su talento en granjas volver a competir.

Rockies cuentan con una base fuerte de peloteros

La gerencia de Colorado tiene mucho talento en sus filas: Hunter Goodman, TJ Rumfield, Kyle Karros, Cole Carrigg y Ezequiel Tovar por nombrar solo algunos. Son cinco peloteros entre 24 y 26 años que pueden ser sin ningún tipo de dudas la fuerza ofensiva del equipo en 2027.

Eso sí, necesitan hacer los movimientos adecuados: un pitcheo que acompañe a la ofensiva. Tomoyuki Sugano es el pitcher con más victorias (12), pero también tiene 11 derrotas y 5.36 de ERA; el resto del cuerpo de lanzadores no está a la altura de jugar en Las Mayores.