MLB: Freddie Freeman alcanza una marca hecha en Venezuela

Freddie Freeman es uno de los peloteros con mayor letalidad en postemporada de MLB. No importa en que situación esté el juego ni el marcador, el jugador de Dodgers de Los Ángeles siempre responde. De hecho, con su última actuación alcanzó una marca de venezolanos.

Freeman conectó un cuadrangular en la derrota 3-2 de Dodgers contra Bravos de Atlanta. Gracias a ese jonrón, alcanzó una marca élite en playoffs: Ha logrado llegar a base de manera segura en 24 juegos seguidos desde 2024; uniendose a una lista liderada por venezolanos.

Dicha lista la lidera Miguel Cabrera, pero también aparece José Altuve y Pablo Sandoval. Tres de los jugadores con mejor rendimiento en postemporada en la historia de Grandes Ligas y este mismo trío supo ser campeón liderando a sus respectivos equipos.

Racha de peloteros llegando a base en postemporada:

Miguel Cabrera (31 J | 2011-13) Chase Utley (27 J | 2007-09) Juan Soto (25 J | racha activa | 2022-24) José Altuve (25 J | 2017-19) Pablo Sandoval ( 25 J | 2012-14) Boog Powell (25 J | 1966-71) Freddie Freeman (24 J | racha activa | 2024-26)

Ronald Acuña Jr vs Shohei Ohtani, ¿Quién llega primero a Serie de Campeonato?

Ronald Acuña Jr y Shohei Ohtani son dos de los peloteros más estelares de Grandes Ligas. Ambos se van a enfrentar en un duelo a todo o nada para alcanzar la Serie de Campeonato de Liga Nacional 2026. Venezolano o japonés, ¿Quién llegará primero al objetivo de la temporada?

Acuña Jr y Shohei Ohtani son los principales actores de la Serie Divisional entre Bravos de Atlanta vs Dodgers de Los Ángeles. Ambos equipos llegan en un buen estado de forma; mucho mejor que la de sus máximas figuras, aunque en situaciones importantes ambos responden.

Ronald en postemporada registra: 32 J, 118 TB, 19 CA, 29 H, 10 2B, 1 3B, 3 HR, 9 CI, 18 BB, 36 SO, 7 BR, .246 PRO, .369 OBP, .424 SLG, .793 OPS. No son malos números, aunque todavía no tiene una serie donde se vea su máximo potencial, contra Dodgers puede ser la buena.

Ohtani por otra parte tiene: 33 J, 129 TB, 27 CA, 32 H, 4 2B, 1 3B, 11 HR, 24 CI, 29 BB, 45 SO, 1 BR, .248 PRO, .390 OBP, .550 SLG, .940 OPS. Para ser solo dos postemporadas, ha besado el santo, ya que ganó las últimas dos Series Mundiales con 11 HR y 24 impulsadas.