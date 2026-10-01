MLB: Este es el historial de los Bravos de Ronald Acuña Jr. en el Wild Card

Los Bravos de Atlanta afrontan este jueves 1 de octubre un compromiso decisivo ante los Philadelphia Phillies por el Wild Card de la Liga Nacional 2026. Con la serie empatada 1-1, el conjunto de Georgia buscará avanzar a la Serie Divisional en un encuentro de todo o nada en el Truist Park, con Ronald Acuña Jr. como una de las principales figuras ofensivas.

El historial de Atlanta en esta instancia de la postemporada de la MLB presenta un balance de una serie ganada y dos perdidas. La organización consiguió su único triunfo en el Wild Card durante la temporada 2020, cuando superó a los Rojos de Cincinnati en una serie que terminó antes de llegar al máximo de tres juegos.

Bravos - Ronald Acuña Jr.: historial en el Wild Card

La primera experiencia de los Bravos en una Serie de Comodines terminó en 2012, cuando fueron eliminados por los Cardenales de San Luis. Años después, en 2020, Atlanta logró cambiar la historia al imponerse a Cincinnati y conseguir el pase a la siguiente ronda.

El tercer antecedente llegó en 2024, cuando los Padres de San Diego derrotaron a los Bravos en el Wild Card. Aquel resultado volvió a dejar a Atlanta fuera de la carrera por el campeonato en una instancia que, hasta ahora, ha presentado resultados irregulares para la franquicia y que dejan mucho que desear.

Ahora, los comandados por el venezolano Ronald Acuña Jr. tienen una nueva oportunidad para modificar estos dígitos. La serie contra Philadelphia comenzó con una victoria de los Bravos por 5-3 en el primer encuentro, pero los Phillies respondieron el miércoles con un triunfo de 4-3 en diez entradas para igualar el enfrentamiento.

De esta manera, el tercer duelo se convierte en el más importante para estos dos equipos en todo el 2026. El ganador avanzará a la Serie Divisional de la Liga Nacional, mientras que el perdedor pondrá punto final a su temporada.

Para Acuña Jr., el desafío llega en un escenario de máxima presión. En el segundo encuentro, el venezolano llegó a embasarse por la vía del boleto, robó segunda y tercera y posteriormente anotó una carrera en el primer episodio.

Finalmente, el historial de los Bravos de Atlanta en el Wild Card tendrá, por tanto, un nuevo capítulo que dará mucho de qué hablar, independiente del resultado.