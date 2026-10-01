MLB: ¿Quién domina la serie divisional entre Yankees y Rays?

Los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays volverán a cruzarse en los playoffs de las Grandes Ligas. Ambas franquicias protagonizarán una de las Series Divisionales de la Liga Americana de 2026, en una serie que ocupará todos los reflectores y que comenzará el sábado 3 de octubre y que pondrá nuevamente frente a frente a dos rivales conocidos de la División Este.

El duelo genera especial interés no solo por la rivalidad que ha ido creciendo con el pasar de los años entre estas dos organizaciones, sino por un antecedente que todavía permanece como el único capítulo entre ambos equipos en una Serie Divisional de la Liga Americana.

Yankees vs. Rays - Serie Divisional

Aunque Yankees y Rays han construido una rivalidad frecuente durante la temporada regular, sus caminos solamente se habían encontrado una vez hasta ahora en esta instancia de la postemporada en toda la historia.

La única Serie Divisional disputada anteriormente entre Nueva York y Tampa Bay tuvo lugar en 2020, durante una postemporada marcada por las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19. En aquella recordada campaña, la MLB modificó su formato habitual y los partidos se desarrollaron bajo un sistema especial de sedes neutrales y protocolos sanitarios, respectivamente.

Los Rays llegaron a esa serie después de una temporada regular en la que terminaron en lo más alto de la División Este de la Liga Americana, mientras que los Yankees también consiguieron su boleto a la postemporada. Este mismo panorama se vuelve a repetir en esta edición 2026.

Tampa Bay se impuso finalmente por 3-2 en la serie y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ahora, seis años después, ambos conjuntos tendrán la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en octubre. La Serie Divisional de 2026 será apenas la segunda ocasión en la historia de los playoffs.

Finalmente, el antecedente de 2020 coloca a Tampa Bay con ventaja en este tipo de enfrentamientos, aunque los Yankees tienen a su favor su legado en la postemporada a lo largo de los años en el mejor beisbol del mundo.