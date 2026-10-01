MLB: ¡Presencia venezolana! Así quedó la serie particular entre Milwaukee y San Diego en 2026

La serie particular de la temporada regular entre los San Diego Padres y los Milwaukee Brewers terminó con ventaja de 4-2 para los frailes, quienes barrieron dos partidos a Chicago Cubs y se enfrentarán a los Cerveceros en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones en la actual edición de las Grandes Ligas, con Milwaukee ganando dos de los tres encuentros disputados en mayo y San Diego respondiendo con una barrida de tres juegos en agosto. En el último enfrentamiento, los Padres se impusieron 4-3 en 11 entradas para completar la barrida en Petco Park.

Entre los venezolanos de Milwaukee, Jackson Chourio fue uno de los más destacados en los enfrentamientos directos. En seis juegos contra San Diego terminó con nueve hits en 57 turnos, un jonrón, dos carreras impulsadas y cuatro bases robadas, aunque su actuación más llamativa llegó el 10 de agosto, cuando conectó tres imparables en cuatro turnos y además se estafó una base. Ese intento de robo terminó siendo frustrado por el también venezolano Freddy Fermín, quien realizó el lanzamiento para sacar al jardinero en segunda.

Venezolanos presentes en el Milwaukee-San Diego

William Contreras tampoco pudo desplegar todo su potencial ofensivo ante los Padres. En la serie de mayo bateó de 8-1, con una carrera anotada y dos boletos, mientras que en agosto tuvo dificultades con el bate y llegó a ser desplazado al sexto puesto del lineup por el manager Pat Murphy. Luis Lara, por su parte, tuvo participación en los tres encuentros de la serie de agosto: consiguió un hit el 10 de agosto y otro el 11, además de protagonizar una destacada actuación defensiva en el tercer encuentro, con una espectacular atrapada en el jardín derecho que evitó inicialmente una carrera de San Diego.

Del lado de San Diego, Freddy Fermín tuvo una participación principalmente defensiva detrás del plato y dejó algunos momentos importantes, entre ellos los dos outs que consiguió ante corredores de Milwaukee en el primer encuentro de la serie de agosto.

Su aporte ofensivo frente a los Brewers fue más discreto. Ethan Salas, en cambio, no participó en estos seis enfrentamientos, ya que debutó en las Grandes Ligas el 2 de septiembre, después de que terminaran las series entre Padres y Brewers. El receptor venezolano terminó la temporada regular con .256 de promedio, dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 39 turnos.

Luis Rengifo: el gran ausente entre los criollos

El utility fue protagonista y, de hecho, tuvo una actuación especialmente destacada contra Milwaukee, equipo con el comenzó la temporada hasta ser cambiado a los Padres antes de la fecha límite de cambios. En la serie de agosto, Rengifo fue decisivo en la victoria de San Diego por 11-2 del 11 de agosto. Se fue de 5-2, con un jonrón y cuatro carreras impulsadas, incluyendo el primer grand slam de su carrera. Al día siguiente volvió a conectar un hit, por lo que terminó esa serie de tres juegos ante su antiguo equipo con 3 hits en 11 turnos, un cuadrangular y cuatro remolcadas.

Con los frailes, Rengifo tuvo un impacto ofensivo importante: en sus primeros 38 partidos con el club bateó .291, con .784 de OPS, cuatro jonrones y 17 carreras impulsadas. Sin embargo, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que no le permitirá estar disponible en la Serie Divisional ante su exequipo.