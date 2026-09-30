De 1 hit en 2025 a dar jonrones: Fernando Tatis Jr. y Manny Machado ilusionan a San Diego en Playoffs

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado no tardaron en aparecer en el momento más importante. Los dos referentes de los San Diego Padres conectaron jonrones en el primer inning para marcar el camino hacia una contundente victoria 8-0 sobre los Chicago Cubs en el Juego 1 de la Serie de Comodín de la Liga Nacional.

Tatis Jr. abrió el encuentro castigando el primer lanzamiento de Matthew Boyd con un batazo de 405 pies por el jardín central, convirtiéndose en el primer jugador de los Padres en conectar un jonrón como primer bateador de un juego de postemporada.

Machado no quiso quedarse atrás y, apenas unos bateadores después, desapareció otro lanzamiento de Boyd por el jardín izquierdo. Fue el noveno jonrón del dominicano en postemporada con San Diego, un récord de la franquicia. Además, el tercera base volvió a producir en el tercer episodio con un doblete que llevó a Tatis hasta el plato, confirmando el protagonismo ofensivo de las dos principales figuras de los Padres durante el inicio de la serie.

Un giro 180 grados a la decepcionante actuación en 2025

La actuación tuvo un significado especial después de lo ocurrido en la Serie de Comodín de 2025, cuando los mismos equipos se enfrentaron en Wrigley Field. En aquella serie de tres encuentros, Tatis Jr. apenas conectó un hit en 12 turnos y no bateó jonrones, mientras que Machado también terminó con un solo imparable en 10 turnos, sin cuadrangulares. Esta vez, la historia comenzó de manera completamente diferente: tras apenas un inning, ambos ya tenían un jonrón y habían colocado a San Diego arriba 2-0.

Los Padres terminaron imponiéndose con autoridad gracias también a una extraordinaria labor de Michael King, quien lanzó siete entradas de apenas un hit y ocho ponches, quedándose a las puertas del no-hitter. El jardinero de San Fernando de Macorís terminó además con tres carreras anotadas y una base robada, mientras que el antesalista aportó dos imparables y dos carreras impulsadas. Después de un 2025 en el que sus principales estrellas no pudieron marcar diferencia contra Chicago, San Diego comenzó esta revancha con sus figuras respondiendo desde el primer lanzamiento.