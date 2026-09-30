Series de Comodines MLB: Horarios y juegos para la jornada de este 30 de septiembre

La jornada de este miércoles 30 de septiembre puede definir a varios de los clasificados a las Series Divisionales de las Grandes Ligas. Los cuatro enfrentamientos de las Series de Comodín llegan a su segundo capítulo después de que Atlanta, Chicago White Sox, New York Yankees y San Diego Padres ganaran sus respectivos Juegos 1.

Al tratarse de series al mejor de tres encuentros, los vencedores de este martes necesitan una victoria más para avanzar, mientras que los perdedores están obligados a ganar para evitar la eliminación.

Philadelphia buscará igualar la serie con Cristopher Sánchez

La acción comenzará con los Philadelphia Phillies visitando a los Atlanta Braves, después del triunfo de Atlanta por 5-3 en el primer compromiso. Los Braves protagonizaron una remontada en el octavo inning gracias a un jonrón de tres carreras de Austin Riley, mientras que los Phillies desperdiciaron una ventaja en las últimas entradas.

Para este segundo duelo, Philadelphia tendrá en la lomita a Cristopher Sánchez y Atlanta contará con Tyler Mahle, en un encuentro en el que los Phillies intentarán forzar un tercer partido.

Juego 2: a las 2:00 p.m.

White Sox y Yankees con la oportunidad de liquidar

Más tarde será el turno de la Liga Americana con Chicago White Sox y Houston Astros. Los Medias Blancas sorprendieron al imponerse 6-3 en Houston y ahora están a una victoria de avanzar, mientras que los Astros necesitan reaccionar en casa para mantener viva su temporada con José Altuve como protagonista.

En la noche, los reflectores estarán sobre Boston Red Sox y New York Yankees, con los locales buscando cerrar la serie después de imponerse 9-0 en el Juego 1. Cam Schlittler dominó a Boston con 10 ponches, mientras Ben Rice conectó dos jonrones y produjo seis carreras. Para el segundo encuentro están anunciados Sonny Gray por Boston y Max Fried por Nueva York.

CWS VS HOU: 5:00 p.m. / BOS VS NYY: 8:00 p.m.

Cubs va por la revancha ante unos inspirados Padres

El cierre de la jornada tendrá como protagonistas a los Chicago Cubs y San Diego Padres, nuevamente en Petco Park. San Diego tomó ventaja de 1-0 tras una contundente victoria de 8-0, respaldada por siete entradas de una sola carrera de Michael King y jonrones de Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Xander Bogaerts.

Con cuatro series en juego y cuatro equipos al borde de la eliminación, este miércoles puede dejar definido buena parte del cuadro de las Series Divisionales o llevar alguno de estos enfrentamientos a un decisivo Juego 3 el jueves.

Juego 2: 10:00 p.m.