MLB: Cam Schlittler le tiene la medida a Boston y consigue este dato sin precedentes

Los Yankees de Nueva York tomaron la delantera en el primer duelo del Wild Card ante los Medias Rojas de Boston, en un choque que fue guiado por la actuación estelar de Cam Schlitter, que lo llevó a conseguir un récord sin precedentes.

Aunque el choque estuvo parejo hasta el último tercio, los "Mulos del Bronx" terminaron superando 9 carreras por 0 a la novena de Boston, pisando el plato en siete ocasiones desde el séptimo en adelante.

Cam Schlittler y una actuación brillante

Cam Schlitter lideró a su organización, demostrando que lo hecho en la temporada regular, donde debería ser el ganador del premio Cy Young, no es casualidad.

El abridor derecho actuó por espacio de 6.1 innings de labor, en los cuales solamente aceptó un par de imparables, regaló un pasaporte y ponchó a 10 oponentes, manteniendo su dominio frente a los Medias Rojas de Boston, para poner a su equipo arriba en la serie 1-0.

Cam Schlitter logra algo sin precedentes

Esta fue la sexta ocasión en la que Schlitter enfrentó a los Medias Rojas y realmente no han podido batearle casi absolutamente nada. El as neoyorquino exhibe una ínfima efectividad de 0.47 contra Boston y un increíble promedio de 11.41 abanicados por cada nueve tramos lanzados, incluyendo la postemporada.

Este increíble registro lo convierte en el primer lanzador desde que se creó la efectividad (1913) en ambas ligas en obtener un porcentaje de carreras limpias inferior a los 0.50 puntos y con más de 11 ponches en cada nueve innings en sus primeras seis salidas ante cualquier oponente.