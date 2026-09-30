MLB: El poder dominicano de los Padres castiga a los Cachorros en el inicio de los playoffs

Los bates dominicanos de los Padres de San Diego no se hicieron esperar y desataron un infierno en el Petco Park. Fernando Tatís Jr. y Manny Machado conectaron enormes cuadrangulares consecutivos en el primer inning, marcando el ritmo en el arranque de la Serie de Comodines de la Liga Nacional frente a los Cachorros de Chicago.

"El Niño" no perdonó el primer pitcheo

El jardinero derecho, Fernando Tatís Jr., se encargó de inaugurar la pizarra y encender a la multitud californiana. Apenas vio el primer lanzamiento del abridor zurdo Matthew Boyd, demostró por qué es una de las figuras más temidas del béisbol actual.

"El Niño" aprovechó un cambio de velocidad de 83 millas por hora que se quedó colgado en el medio de la zona de strike. Con un swing demoledor, mandó la esférica a volar por todo el jardín central del estadio.

Las estadísticas del batazo reflejan la inmensa violencia del impacto del quisqueyano. La pelota salió disparada del bate a una impresionante velocidad de 103.4 millas por hora, alcanzando una distancia proyectada de 405 pies.

El "Ministro" se unió a la fiesta de inmediato

El asombro del público local aún no terminaba cuando llegó el turno ofensivo de Manny Machado. Apenas dos pitcheos después del estacazo de su compatriota, el antesalista de los Padres decidió unirse a la fiesta ofensiva en San Diego.

Al igual que Tatís, el "Ministro" castigó un grave error de Boyd, quien volvió a dejar un cambio de velocidad de 82 mph en el centro del plato. Machado no perdonó el regalo y depositó la bola en las gradas del jardín izquierdo-central.

Este segundo tablazo consecutivo amplió la ventaja inicial a dos carreras para la causa de los californianos. El impacto de Machado registró una velocidad de salida de 103.3 mph y viajó una distancia estimada de 391 pies.

Un inicio soñado para buscar la clasificación

La dupla dominicana le envió un mensaje contundente a sus rivales de turno en esta postemporada. Este temprano y agresivo ataque ofensivo destrozó por completo el plan de juego del pitcheo de Chicago.

El ambiente en el Petco Park se convirtió rápidamente en un manicomio gracias al imponente poder latino. Los Padres demostraron desde el primer episodio que están dispuestos a pelear con todo por asegurar su boleto a la siguiente ronda.