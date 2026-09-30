MLB: Chicago apaga el brillo de los Astros y José Altuve en el primero de la Serie del Comodín

Comenzó otra edición de postemporada de MLB para José Altuve, uno de los peloteros venezolanos más exitosos y productivos de estas instancias. Sin embargo, para este Juego 1 de la Serie del Comodín no pudo apoyar ofensivamente a los Astros de Houston, pues cayeron con marcador de 6 a 3 ante las Medias Blancas de Chicago.

Houston, sin margen de error

El encuentro en el Daikin Park arrancó con la visita pegando fuerte. En el mismo primer episodio tomaron la delantera gracias a un elevado de sacrificio de Munetaka Murakami, mientras que en el segundo Sam Antonacci no desaprovechó un escenario de bases llenas para remolcar dos con sencillo.

Chicago siguió atacando y aumentó la distancia con un cuadrangular solitario de Colson Montgomery en el cuarto inning, en tanto que Chase Meidroth también tuvo una situación de almohadillas congestionadas en el quinto para empujar otra con hit.

Los Astros respondieron en la baja del quinto con jonrón de dos rayitas del puertorriqueño Nelson Velásquez, pero un lanzamiento desviado de lanzador Bennett Sousa permitió que las Medias Blancas anotaran una más en el séptimo. Ya en el octavo, José Altuve se embasó por un error en fildeo que provocó la última carrera de la noche para los de casa.

De esta manera, Houston queda sin margen de error y deberá conseguir la victoria este miércoles para seguir con vida en la postemporada. Astro Boy finalizó de 4-0.

El dato que beneficia a Chicago

Con esta caída en el Daikin Park, los Astros de Houston ahora suman ocho juegos de postemporada seguidos perdiendo en condición de local, un panorama que sin duda comienza a ilusionar a todos en Chicago.

Y es que la última vez que los Astros ganaron en casa en playoffs fue en el Juego 1 de la Serie Divisional 2023. De hecho, en aquella edición avanzaron a la Serie de Campeonato donde cayeron en siete juegos ante los Rangers de Texas, quienes arrasaron en los cuatro encuentros en el Daikin Park.

Asimismo, cabe mencionar que en 2024 también perdieron como locales en los dos choques de la Serie del Comodín, esa vez frente a los Tigres de Detroit.