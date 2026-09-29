MLB: José Altuve está a un juego de hacer algo histórico en postemporada

La experiencia de José Altuve en octubre volverá a quedar en evidencia cuando los Astros de Houston reciban este martes a las Medias Blancas de Chicago en el Juego 1 de la Serie del Comodín. Y es que el grandeliga venezolano está a punto de alcanzar una cifra que pone en perspectiva su extensa trayectoria con Houston en la postemporada.

Altuve, a las puertas de una marca curiosa

Astro Boy acumula 105 partidos de postemporada, la misma cantidad que ha disputado hasta la fecha la franquicia de los Mets de Nueva York en toda su historia. Por ello, cuando el maracayero salga al terreno en el Daikin Park, disputará su juego número 106 en playoffs y quedará por encima de la organización neoyorquina en ese registro.

José Altuve ha disputado esos 105 encuentros en nueve ediciones de playoffs. Además, cabe mencionar que es el sexto pelotero en la historia de la MLB con más compromisos en dichas instancias, con la gran posibilidad de superar a Manny Ramírez (111) y David Justice (112) este mismo año.

Números de José Altuve de por vida en postemporada MLB

105 juegos

436 turnos al bate

118 hits

21 dobles

27 jonrones

56 carreras impulsadas

89 carreras anotadas

.271 AVG

.337 OBP

.505 SLG

.842 OPS

Foto: Statmuse