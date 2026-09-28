MLB: Jesús Luzardo y una oportunidad de oro: romper su sequía de victorias en postemporada

Ya está todo listo para que la postemporada de la MLB levante su telón. Uno de los compromisos más atractivos de la Serie del Comodín de este martes lo protagonizarán Phillies de Filadelfia y Bravos de Atlanta, en el Truist Park, donde veremos a Jesús Luzardo de regreso en el montículo.

El lanzador venezolano fue activado de la lista de lesionados el pasado domingo, luego de sufrir una inflamación en su hombro izquierdo. En esa misma jornada tuvo un relevo perfecto de una entrada para confirmarle al staff técnico que está al 100% para afrontar nuevos retos.

Luzardo y su mala racha en postemporada

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, Jesús Luzardo no ha tenido mucha fortuna cuando se trata de la postemporada. Y es que sus estadísticas señalan que no ha podido obtener victorias luego de seis presentaciones.

El zurdo de 28 años disputó dichas instancias con los Atléticos de Oakland en 2019 y 2020, mientras que regresó con los Marlins de Miami en 2023. Por su parte, con los Phillies de Filadelfia estuvo presente durante el 2025, cuando sufrió par de caídas.

Números de Jesús Luzardo de por vida en postemporada MLB

6 juegos

4 aperturas

0 victorias

4 derrotas

22.1 innings

13 carreras permitidas

5 bases por bolas

24 ponches

4.84 EFE

1.34 WHIP

Un duelo imperdible contra Atlanta

Pero Jesús Luzardo no tendrá un enfrentamiento para nada sencillo. En la acera de enfrente se encontrará con un lineup temible, liderados por Ronald Acuña Jr., mientras que su duelo monticular será ante Chris Sale, uno de los grandes candidatos al Cy Young de la Liga Nacional.

El precedente más reciente entre el lanzador criollo y el conjunto de Atlanta es del 7 de septiembre, en su único careo de la temporada 2026. Allí concretó una blanqueada de nueve entradas, con solo dos hits permitidos y 12 ponches.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB