Atlanta Braves recibe a Philadelphia Phillies en el inicio de la postemporada de la MLB

El inicio de la postemporada de las Grandes Ligas nos regala un apasionante choque divisional en la Ronda de Comodines de la Liga Nacional. Atlanta Braves (94-68) recibe en casa a Philadelphia Phillies (88-74) para abrir una serie corta donde el margen de error es mínimo.

Dominio divisional e historial reciente

La escuadra de Atlanta salta como favorita tras dominar el historial directo, imponiéndose en siete de los últimos diez duelos frente a Philadelphia. Los Braves demostraron versatilidad a lo largo de la temporada regular, superando a los Phillies tanto en duelos defensivos de bajo marcador (5-2, 5-3) como en encuentros de alta producción ofensiva (12-2, 6-5). Además, Atlanta cerró el calendario con un sólido registro en casa de 52-29 y un diferencial de carreras de +116.

Por su parte, Philadelphia llega tras cerrar la campaña regular con un triunfo 7-3 ante Tampa Bay. Aunque su ofensiva muestra destellos de peligro, el equipo permitió 698 carreras en el año, lo que refleja una menor estabilidad defensiva en comparación con los locales.

Duelo de abridores: Chris Sale vs. Cristopher Sánchez

El montículo del Juego 1 albergará un duelo de zurdos de primer nivel:

Chris Sale (Atlanta Braves): El zurdo completó una campaña magistral con marca de 14-9, efectividad de 2.16, WHIP de 0.98 y 200 ponches en 162.2 entradas. Su habilidad para dominar mediante ponches y limitar bases por bolas le otorga una ventaja considerable en juegos de alta presión.

Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies): Firmó una sólida actuación durante el año con efectividad cercana a 2.90 y WHIP de 1.20. Aunque viene de dos aperturas consistentes permitiendo solo dos carreras, enfrentó altibajos a inicios de septiembre, sufriendo ante la propia alineación de Atlanta.

Claves tácticas del encuentro

Atlanta no requiere forzar su ataque temprano; le basta con mantener el marcador parejo en la primera mitad del juego para permitir que Chris Sale domine y darle paso a la profundidad de su bullpen. Philadelphia, en cambio, necesitará una actuación impecable de Sánchez y un rendimiento perfecto de sus relevistas para aspirar al triunfo en territorio rival.

Jugada ganadora de MeridianoBet

El factor localía, la consistencia de Sale en la lomita y el registro reciente entre ambos equipos inclinan la balanza hacia el conjunto local.

Resultado estimado: Victoria de Atlanta Braves.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González