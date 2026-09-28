Comienza la postemporada: Así se jugará la Serie de Comodines de la MLB 2026

La emoción de la postemporada de las Grandes Ligas ha llegado a su punto más alto. Este 29 de septiembre arranca oficialmente la Serie de Comodines de la MLB 2026, una etapa crucial a ganar dos de tres partidos donde no existe el margen de error. Los ocho equipos clasificados a esta ronda saldrán al terreno con la mirada puesta en las Series Divisionales, prometiendo duelos llenos de estrategia, pitcheo dominante y batazos oportunos.

A continuación, analizamos los cruces más destacados de la jornada de apertura, las claves tácticas de cada serie y los horarios para seguir la acción del béisbol de las Mayores.

Duelos de infarto en la Liga Nacional y Liga Americana

1. Bravos de Atlanta vs. Phillies de Filadelfia

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Análisis: Dos viejos conocidos de la División Este de la Liga Nacional inauguran la Serie de Comodines. Los Bravos apuestan por la profundidad de su rotación abridora y el poder de su alineación para frenar a unos Phillies caracterizados por su agresividad en las bases y el bateo de poder en momentos de máxima presión. El Juego 1 será fundamental para definir la dinámica de la serie.

2. Astros de Houston vs. White Sox de Chicago

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Análisis: En la Liga Americana, la experiencia de postemporada de los Astros mide fuerzas ante la velocidad y juventud de los White Sox. Houston busca imponer su jerarquía y temple en octubre, mientras que Chicago llega con la intención de dar la sorpresa apoyado en su sólido cuerpo de relevistas.

3. Yankees de Nueva York vs. Red Sox de Boston

Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Análisis: La rivalidad más icónica del béisbol escribe un nuevo capítulo en el escenario de playoffs. El choque entre los 'Bombarderos del Bronx' y los 'Patirrojos' paralizará el horario estelar. El duelo en el montículo y el manejo del bullpen en los episodios finales serán determinantes en este clásico de la Liga Americana.

4. Padres de San Diego vs. Cubs de Chicago

Hora: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Análisis: Para cerrar la jornada nocturna, San Diego y Chicago se enfrentan en un choque de estilos de alta intensidad. Los Padres cuentan con una alineación estelar capaz de cambiar el marcador con un solo batazo, mientras que los Cachorros destacan por su solidez defensiva y su juego táctico de pequeñas jugadas.

Claves para la Serie de Comodines

Gestión de los abridores: Al tratarse de una serie corta al mejor de tres encuentros, el primer partido condiciona toda la estrategia del cuerpo técnico. Impacto del bullpen: El rendimiento de los relevistas intermedios y del cerrador definirá los juegos apretados desde el séptimo inning. Bateo oportuno con corredores en posición anotadora: Capitalizar las pocas oportunidades que dejen los abridores estrella será la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

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