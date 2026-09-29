MLB: Jesús Luzardo queda muy cerca de superar una marca de Johan Santana en postemporada

Jesús Luzardo no perdió tiempo y una vez que fue activado de la lista de lesionados demostró que está listo para la acción. Es por eso que los Phillies de Filadelfia lo eligieron para el Juego 1 de la Serie del Comodín, en el cual no pudieron preservar la ventaja y cayeron por 5 a 3 en casa de los Bravos de Atlanta.

Allí, el zurdo venezolano tuvo una línea de trabajo de cinco entradas en las que toleró tres imparables y una carrera, además que regaló una base por bolas y ponchó a seis bateadores.

Esa única anotación llegó en el segundo inning, luego de permitir un sencillo de Mike Yastrzemski con un corredor en la antesala. Acto seguido, apaciguó la amenaza de los locales abanicando a Ha-Seong Kim.

Luzardo, otro brazo venezolano letal en postemporada

Si sumamos esos seis ponches de Jesús Luzardo en esta presentación, ahora acumula un total de 30 en lo que respecta a la postemporada de la MLB. Recordemos que se encuentra disputando dichas instancias por quinta ocasión en su carrera, siendo esta la segunda con Filadelfia.

Con tal cifra, el zurdo se posiciona como el sexto lanzador venezolano con más abanicados en playoffs. Su próximo objetivo en ese apartado es Johan Santana (32). Asimismo, cabe mencionar que Ranger Suárez (44) es otro de los nombres que podría subir de casilla este mismo año.

Lanzadores venezolanos con más ponches en postemporada de la MLB