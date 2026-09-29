MLB: Jesús Luzardo estuvo intratable en el primer choque del Wild Card

La incertidumbre sobre el rol que asumiría en el primer juego de la Serie de Comodín duró muy poco tiempo en el terreno de juego. Lo que para muchos se proyectaba como una simple labor de “opener” terminó convirtiéndose en una actuación consagratoria para Jesús Luzardo. El zurdo venezolano demostró jerarquía, control y una efectividad impecable en una de las pruebas más exigentes de la temporada.

El retorno de la efectividad en el momento justo

Luzardo no abría un compromiso desde el pasado 7 de septiembre. Las dudas sobre su condición física y su capacidad para acumular lanzamientos se despejaron rápidamente con un trabajo quirúrgico. A pesar de la inactividad reciente, el serpentinero se mostró suelto, concentrado y con una potencia respetable en sus envíos.

A lo largo de cinco episodios completos, el zurdo limitó a la toletería de Atlanta a tan solo tres imparables y una carrera limpia. Registró además seis ponches y regaló una única base por bolas, números que reflejan su dominio absoluto en la zona de strike.

En total, Jesús Luzardo realizó 77 lanzamientos, de los cuales 48 cayeron en la zona buena. Aunque la velocidad de su recta se ubicó ligeramente por debajo de su promedio habitual, alcanzando las 96.6 millas por hora, la efectividad de sus pitcheos quebrados suplió cualquier ligera variación física, generando 11 abanicos fallidos.

El único momento de apuro para el lanzador ocurrió en la parte alta de la segunda entrada. En ese tramo, Atlanta logró enlazar varios contactos efectivos para fabricar su única anotación del encuentro. Lejos de desmoronarse, Luzardo reaccionó como un lanzador de primer nivel, ajustó sus localizaciones y cerró la puerta a mayores daños.

A partir de ese instante, la actuación del venezolano fue implacable. Retiró con soltura a los siguientes rivales y mantuvo a su equipo dentro de la contienda hasta su salida del montículo. Lamentablemente, el relevo no pudo mantener la ventaja y terminó permitiendo el cuadrangular de tres carreras de Austin Riley en la baja del octavo para sentenciar el encuentro a favor de los Bravos.

En caso de lograr la clasificación a la Serie Divisional de la Liga Nacional, el zurdo estará completamente disponible para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles.