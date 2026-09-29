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MLB: Yankees y Medias Rojas salen con su mejor lineup para el Juego 1 de la Serie del Comodín

El Yankee Stadium tiene todo listo para uno de los encuentros más esperados de esta postemporada

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 04:54 pm
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MLB: Yankees y Medias Rojas salen con su mejor lineup para el Juego 1 de la Serie del Comodín
Foto: @yankees

Llegó el día. La Serie del Comodín sube su telón este martes con varios compromisos imperdibles, como por ejemplo el que protagonizarán Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

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Una de las rivalidades más intensas y populares de las Grandes Ligas será parte de esta primera jornada de la postemporada. Recordemos que el conjunto del Bronx ganó la serie particular este año al imponerse con 7 victorias por 6 derrotas.

Justamente, los Yankees podrán contar con la presencia de Giancarlo Stanton como bateador emergente en caso de que la situación lo amerite, pero su baja de mayor peso será la de Aaron Judge.

Lineup Yankees de Nueva York

  1. Paul Goldschmidt (1B)
  2. Ben Rice (DH)
  3. Heliot Ramos (RF)
  4. Cody Bellinger (LF)
  5. George Lombard Jr. (SS)
  6. Amed Rosario (3B)
  7. Anthony Volpe (2B)
  8. Spencer Jones (CF)
  9. Austin Wells (C)
  10. Cam Schlittler (P)

Foto: @yankees

Por su parte, el conjunto de Boston logró recuperar a tiempo a figuras como Willson Contreras y Garrett Crochet, quienes habían presentado distintas molestias físicas en los últimos días. De hecho, ambos peloteros están llamados a tener protagonismo en esta serie.

Lineup Medias Rojas de Boston

  1. Roman Anthony (DH)
  2. Adley Rutschman (C)
  3. Willson Contreras (1B)
  4. Wilyer Abreu (RF)
  5. Ceddanne Rafaela (CF)
  6. Nick Sogard (2B)
  7. Jarren Duran (LF)
  8. Trevor Story (SS)
  9. Caleb Durbin (3B)
  10. Payton Tolle (P)

Foto: @redsox

La última vez que Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York tuvieron un careo en postemporada fue, casualmente, en la Serie del Comodín de la zafra pasada. Allí, los neoyorquinos avanzaron al ganar dos de tres encuentros.

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