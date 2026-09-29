MLB: Con la mira sobre el Bronx: estos son los números de Wilyer Abreu vs Yankees de Nueva York

La postemporada 2026 de la MLB arranca este martes 29 de septiembre con varios compromisos imperdibles por la Serie del Comodín. Uno de esos lo protagonizarán Medias Rojas de Boston contra Yankees de Nueva York, donde se espera bastante protagonismo ofensivo de Wilyer Abreu.

Wilyer va por la revancha ante los Yankees

Y es que el grandeliga venezolano cerró la temporada regular como uno de los bates más productivos del conjunto de Boston, al punto de ser líder en carreras anotadas (81) y dobles (38); así como segundo en hits (148), jonrones (24), y remolcadas (76).

Con ese altísimo rendimiento deberán lidiar los neoyorquinos en los playoffs, instancia en la que justamente apagaron el bate del zuliano durante el 2025. En aquel entonces lo dominaron de 5-0 con tres ponches en tres juegos.

Si bien ese único precedente de postemporada no es nada alentador, Wilyer Abreu tratará de apostar por su buen desempeño general cada vez que se mide a los Yankees para darle el impulso a las Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional.

Números de Wilyer Abreu de por vida vs Yankees de Nueva York