MLB: Estos fueron los venezolanos líderes de bateo de la temporada 2026

Como sucede año tras año, el Arepa Power no pasó desapercibido en una nueva temporada de la MLB. Y es que para este 2026, varios peloteros venezolanos se hicieron sentir a nivel ofensivo, demostrando contacto y fuerza para apoyar a sus respectivos equipos en lo colectivo.
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Un campeón bate y varios topes personales
Puede que para muchos esta zafra de Grandes Ligas haya sido más especial que otras, ya que precedió al histórico título del Clásico Mundial de Beisbol de Venezuela. De hecho, eso pudo haber servido para que varios jugadores no solo tuvieran más protagonismo de lo acostumbrado, sino que también se sintieran con mayor inspiración.
El caso más notable se lo queda, sin lugar a dudas, Gabriel Moreno, quien terminó conquistando la corona de bateo de la Liga Nacional en las últimas jornadas de la ronda regular. Su intenso mano a mano fue contra nada menos que Luis Arráez, el segundo pelotero con más imparables en la MLB este año.
En cuanto a poder, Willson Contreras se quedó con los honores al ser el venezolano con más cuadrangulares, implantando un nuevo tope personal y quedando a solo un swing de gradas de los 200 de por vida. Además, también lideró a sus compatriotas en OPS y slugging.
Por su parte, William Contreras cerró la zafra como el bateador criollo con más remolcadas, en tanto que Jackson Chourio hizo lo propio en el apartado de anotadas. Justamente, ambos concretaron nuevas marcas personales en ese sentido.
Mención especial para Wilyer Abreu, que lideró a la Liga Americana en dobles y fue el venezolano con más extrabases.
Peloteros venezolanos líderes en cada apartado de bateo - Temporada 2026 MLB
- Promedio: Gabriel Moreno (.311)
- Hits: Luis Arráez (185)
- Dobles: Wilyer Abreu (38)
- Triples: Luis Arráez (7)
- Jonrones: Willson Contreras (27)
- Impulsadas: William Contreras (94)
- Anotadas: Jackson Chourio (96)
- Extrabases: Wilyer Abreu (66)
- OPS: Willson Contreras (.902)
- OBP: Gabriel Moreno (.388)
- SLG: Willson Contreras (.516)