MLB: Luis Arráez se perderá la Serie de Comodines

Los Filis de Filadelfia enfrentan un duro golpe antes de arrancar su camino en los playoffs. El camarero venezolano Luis Arráez no formará parte del equipo para la Serie de Comodines de la Liga Nacional debido a un esguince en el tobillo izquierdo sufrido la semana pasada. Esta ausencia representa un contratiempo importante para la alineación ofensiva del conjunto dirigido por Don Mattingly, que deberá buscar alternativas inmediatas para suplir el contacto y la consistencia del toletero criollo que perdió en el último suspiro del calendario su liderato de bateo a manos de su compatriota, Gabriel Moreno.

La confirmación oficial llegó tras las declaraciones del propio estratega del equipo. Aunque la evolución médica del jugador mostraba ligeras mejoras cada día, el margen de tiempo no resultó suficiente para garantizar su presencia en el campo. El cuerpo técnico intentó realizar pruebas finales en la caja de bateo para evaluar su movilidad, pero el dolor impidió que Arráez pudiera realizar swing con normalidad, lo que obligó a tomar la decisión definitiva de dejarlo fuera de esta primera instancia decisiva.

El origen de la dolencia

El percance físico ocurrió el pasado jueves durante un jugada apretada en la primera base, donde Arráez intentó esquivar un toque de la defensa rival. Al apoyar el pie izquierdo, el infielder sufrió la torsión que hasta el momento le ha impedido reanudar cualquier tipo de actividad de beisbol en el terreno de juego.

La directiva mantendrá al venezolano en rehabilitación constante con la mirada puesta en un eventual regreso. Si los Filis logran avanzar a la Serie de División de la Liga Nacional, existe la posibilidad concreta de que el bateador zurdo pueda reintegrarse al roster activo, siempre y cuando supere con éxito las exigencias físicas de los próximos días.

Para ocupar el vacante en el grupo de 26 peloteros, la gerencia de Filadelfia convocó al utility Otto Kemp, procedente de la sucursal Triple A Lehigh Valley. Sin embargo, la reestructuración del cuadro titular plantea varios escenarios para el mánager Don Mattingly de cara al primer compromiso.

Movimientos en el infield

Una de las variantes lógicas implica trasladar nuevamente a Bryson Stott a la segunda base para cubrir la posición natural de Arráez. A partir de allí, la dirigencia contempla dos opciones principales para completar el infield. La primera alternativa consiste en ubicar a Alec Bohm en la tercera base y mantener a Bryce Harper en la inicial. La otra vía considera la inclusión directa del panameño Edmundo Sosa en la antesala, una pieza versátil que aporta solidez defensiva.