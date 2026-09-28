MLB: Aaron Judge habla sobre la posibilidad de estar de regreso para el Wild Card

Este martes, 29 de septiembre, comienzan las respectivas series de comodines y evidentemente nadie se las quiere perder, en especial cuando se habla de una figura de la talla de Aaron Judge, la cara de los Yankees de Nueva York.

El Wild Card de los "Mulos del Bronx" tendrá un plus y es que será contra su archirrival, los Medias Rojas de Boston; un reto que le da un condimento especial a esta serie.

¿Aaron Judge estará disponible para mañana con los Yankees?

El "Juez" pasó la mayoría del tiempo en la ronda regular en la lista de lesionados y, justamente, actualmente no está disponible por una molestia en la pantorrilla derecha, aunque los días 10 pautados se cumplen justamente mañana y, por esa razón, le consultaron a Aaron si está listo para ingresar al roster a partir de mañana.

"Pienso muchas cosas. Yo no tomo esas decisiones. Veremos cómo va hoy y tendremos una mejor respuesta para ustedes al final del día", le dejó saber Judge a la prensa en el entrenamiento neotorquino.

El "Juez" disputó solamente 66 encuentros en la temporada regular, siendo la primera vez que juega menos de 100 desafíos desde su año de debut en 2016, sin contar la campaña reducida de 2020.

En ese periodo (66 juegos) el jardinero dejó un promedio de bateo de .241, producto de apenas 57 incogibles en 237 apariciones al plato. No obstante, su poder sigue bastante vigente con 18 cuadrangulares y 41 carreras remolcadas.