LVBP: Breyvic Valera se viste de turco y refuerza la esquina caliente del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes continúan sumando piezas de gran valor a sus entrenamientos de pretemporada. La adición más reciente a las prácticas filibusteras es la del experimentado Breyvic Valera, un pelotero polivalente que promete convertirse en un pilar fundamental para las aspiraciones de la nave en la temporada 2026-2027 de la LVBP.

El jugador de 34 años, oriundo de Montalbán, regresa al conjunto eléctrico tras llegar vía cambio desde los Bravos de Margarita por el lanzador derecho Junior Guerra. Esta significará la segunda etapa de Valera vestido con la camiseta turca, luego de haber actuado como refuerzo durante la zafra 2014-2015.

En sus primeras palabras ofrecidas al departamento de prensa del equipo, el versátil toletero no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto profesional y dejó claro cuál es el objetivo principal del grupo para este año.

Enfoque defensivo y la meta fijada en el título

Valera enfatizó que su preparación previa ha tenido un acento muy marcado en el juego defensivo, específicamente cubriendo la antesala. Aunque a lo largo de su carrera se ha caracterizado por disputar múltiples posiciones sobre el terreno de juego, esta vez se ha concentrado en afinar sus movimientos en la esquina caliente.

El pelotero manifestó sentirse bastante contento por incorporarse al equipo y reiteró que su meta sigue siendo la misma: aportar en todo lo posible para conseguir el bicampeonato. En sus declaraciones, destacó además la calidad de roster que ostenta la organización filibustera para afrontar el torneo.

"Me siento bastante contento de estar aquí, tengo la misma meta que es seguir aportando lo más que pueda y dar lo mejor de mí para obtener el bicampeonato en esta temporada. Considero que Magallanes tiene un gran grupo y un gran material para aportar", afirmó el jugador.

Respecto a su preparación individual, Valera detalló que en lo personal ha trabajado un poco más en la defensa. Explicó que, si bien se caracteriza por jugar todas las posiciones, durante este año ha visto mayor acción en la tercera base y ha enfocado sus energías en esa labor.

Una trayectoria con recorrido en las Grandes Ligas y el beisbol invernal

El bagaje con el que llega Breyvic Valera a Valencia representa una garantía para la alineación del Magallanes. Con 12 temporadas de experiencia en la pelota venezolana, el toletero posee credenciales sobresalientes que incluyen cuatro campañas en las Grandes Ligas, repartidas entre Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore, Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto.

En la LVBP, ostenta promedios vitalicios de .296 de bateo, .388 de porcentaje de embasado y .403 de slugging a lo largo de 457 compromisos. En su historial acumula 270 carreras anotadas, 488 imparables, 84 dobles, 26 triples, 14 cuadrangulares y 193 carreras remolcadas, además de haber obtenido el galardón como Jugador Más Valioso en la contienda 2016-2017.

Ritmo competitivo durante el verano en México y la Liga Mayor

El utility llega con bastante rodaje veraniego. Durante el receso, disputó la Liga Mayor de Beisbol Profesional con Guerreros de Lara, donde dejó registros ofensivos de .352/.444/.910 con 35 empujadas y 28 anotadas en 41 encuentros. De igual forma, vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol con los Leones de Yucatán, donde dejó una línea ofensiva de .274/.354/.681 tras participación en 34 duelos.