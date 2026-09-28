LVBP: Águilas del Zulia levanta vuelo y activa su maquinaria para ser protagonista en la 2026-2027

Las Águilas del Zulia dieron el primer paso en su preparación para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Con un grupo encabezado por jóvenes prospectos y piezas de experiencia, el conjunto rapaz inició sus entrenamientos este lunes con el objetivo de construir un equipo competitivo bajo la dirección del manager Guillermo Quiroz.

Un inicio con compromiso y nuevas caras

La primera jornada de trabajo en el Estadio Luis Aparicio contó con la presencia de 41 peloteros, quienes recibieron las palabras de bienvenida del presidente de la organización, Luis Rodolfo Machado Silva, el asesor a la gerencia deportiva Ciro Villalobos y el coach de banca Carlos Maldonado.

Durante la actividad se estableció el plan de trabajo diseñado por Quiroz y su cuerpo técnico, además de reafirmar el compromiso de la organización con el equipo y la afición zuliana.

Luego del acondicionamiento físico dirigido por el preparador Norberto Chourio, los jugadores realizaron trabajos defensivos, práctica de bateo y las primeras sesiones de bullpen para los lanzadores.

Al finalizar la jornada, Carlos Maldonado destacó la productividad del primer día de actividades. “Fue una jornada bastante productiva, pudimos trabajar en el infield, hicimos práctica de bateo, los lanzadores hicieron su bullpen. Se trabajó todo lo que planificamos con el manager Guillermo Quiroz”, comentó el coach de banca en nota de prensa.

Entre las incorporaciones más llamativas estuvo la del jardinero Francisco Rentería, considerado uno de los principales prospectos de los Phillies de Filadelfia y ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Dominican Summer League.

El joven pelotero viene de una destacada campaña en República Dominicana, donde conectó 11 jonrones y remolcó 55 carreras en 53 encuentros, y aseguró sentirse motivado por esta nueva etapa con la organización rapaz.

“Fue una temporada de muchas bendiciones por la salud que me permitió jugar completo”, expresó Rentería, quien también valoró su paso por la liga dominicana. “Aprendí mucho allí, recomiendo a todos los jugadores no saltar ese paso y espero seguir aprendiendo aquí”.

Con una mezcla de talento emergente y jugadores con recorrido, el elenco zuliano continuará enfocado en sus entrenamientos mientras afina los detalles para el inicio de una nueva campaña.

Vale recordar que las Águilas del Zulia debutarán en la temporada 2026-2027 de la LVBP el 13 de octubre, cuando reciban en Maracaibo a los Leones del Caracas.

Roster de Pretemporada – Día 1

Pitchers:

Henry Gómez (RHP), Manuel Medina (LHP), Francisco Morales (RHP), Amílcar Medina (RHP), Juan Rojas (LHP), Alejandro Melean (RHP), Giussepe Velásquez (RHP), Brayan Palencia (RHP), Henry Centeno (RHP), Elwis Mijares (RHP), Jonney Rosario (RHP), Norbis Díaz (RHP), Carlos Rangel (RHP), Roberto Urdaneta (RHP), José González (RHP), Marcos Manzano (LHP), Jonaiker Villalobos (LHP) Adrián Méndez (LHP), Denison Sánchez (RHP), Ismael Guillón (LHP – Invitado), Wilfredo Boscán (RHP – Invitado), Leonel Campos (RHP – Invitado).

Receptores:

Andrés Nolaya, John Rosillo, Humberto Tiberi, Yasmil Bucce, Jhon Gil, Neljuk Castellano, Jesús Piña.

Infielders:

Juan Villavicencio, Rayder Ascanio, Harvin Mendoza, Jesús Castillo, Jesús Hernández, Javier Herrera, Eduardo Guerrero.

Jardineros:

Francisco Rentería, Gabriel Martínez, Víctor Arias, César Franco, Roiner Quintana.