LVBP: Cardenales de Lara inicia sus entrenamientos con la mira en el campeonato

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la LVBP ya comenzó en Barquisimeto. Cardenales de Lara abrió este lunes 28 de septiembre su campo de entrenamientos de cara a la campaña 2026-2027, con la mirada puesta en construir desde temprano un equipo competitivo que vuelva a pelear por los primeros lugares del torneo.

Cardenales alza vuelo en Barquisimeto

La jornada inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez estuvo dirigida por el coach de bateo Selwyn Langaigne, quien asumirá las riendas del equipo durante los primeros días de preparación hasta la llegada del manager César Izturis.

Además, la organización crepuscular sumó a su cuerpo técnico a Richard Paz, nuevo coach de tercera base, quien comenzó sus labores junto al grupo que buscará engranar todas sus piezas antes del inicio del campeonato.

Las actividades arrancaron con una reunión de bienvenida a las 10:00 am, para posteriormente dar paso a ejercicios de estiramiento, prácticas defensivas de infield y outfield, una breve sesión de bateo y trabajo de bullpen para los lanzadores.

En total, 29 peloteros dijeron presente en el primer día de pretemporada, distribuidos en 15 lanzadores, seis receptores, seis infielders y dos jardineros.

Entre los jugadores que se reportaron estuvieron los lanzadores Fabián Blanco, Brayan Pérez, Edgar Navarro, Vicente Campos, Luis Carrasco, Carlos Meza, Jesús Colina, Robinson Hernández, José Chávez, Greiber Méndez, Leonardo Pestana, Marco Barrios, Freddy Pacheco y Yofrec Díaz.

Detrás del plato estuvieron Keinner Piña, Víctor Izturis, Blayberg Díaz, Ronald Hernández, Juan Castillo y Darío Laverde, mientras que el grupo de infield contó con nombres como Diego González, Manuel Sequera, Wilkerman García, Carlos Colmenarez, Luis Lameda y Willians Astudillo. Por los jardines estuvieron Samuel Zavala y José Meza.

Con sus primeras sesiones de trabajo, Cardenales de Lara comienza a darle forma al proyecto que buscará responder a las expectativas de su afición durante la próxima campaña de la pelota invernal venezolana.

El conjunto larense iniciará oficialmente la temporada el 14 de octubre, cuando recibirá en Barquisimeto a Bravos de Margarita.