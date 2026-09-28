LVBP: Tiburones de La Guaira ya tiene listos a sus importados para la temporada 2026-2027

Los Tiburones de La Guaira ya tienen definida buena parte de su estructura de importados para la temporada 2026-2027 de la LVBP. El conjunto escualo contará con peloteros talentosos y de gran trayectoria, una combinación que eleva sus expectativas y los perfila como uno de los equipos llamados a pelear por el campeonato.

Nueve foráneos para reforzar a Tiburones

Jurickson Profar será la principal figura de la importación. El utility curazoleño cuenta con 12 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, donde ha defendido a cinco organizaciones distintas. En 2025 compartió equipo con Ronald Acuña Jr. y durante este 2026 representó a Países Bajos en el Clásico Mundial de Beisbol.

Alex Carrillo llegará para fortalecer el pitcheo tras actuar en Triple-A con los Gigantes de San Francisco. En 36 juegos, el estadounidense dejó registro de 3-6, efectividad de 6.50, 36.0 innings, 51 ponches y WHIP de 2.06.

Evan Gates viene de trabajar este año entre Doble-A y Triple-A con los Phillies de Filadelfia. El derecho norteamericano disputó 43 juegos, dos de ellos como abridor, con marca de 3-5, 4.04 de efectividad, un salvado, 62.1 innings, 59 ponches y WHIP de 1.40.

Jhon Romero es un conocedor de la pelota venezolana tras su experiencia con los Tigres de Aragua, sin mencionar que también representó a Colombia en el reciente Clásico Mundial. En su paso por la LVBP disputó 23 encuentros, lanzó 19.1 innings, registró 2.79 de efectividad, 1.66 de WHIP y 16 ponches.

Ramón Santos tuvo actividad este 2026 entre la Atlantic League y la Liga Mexicana de Beisbol, esta última con los Saraperos de Saltillo. En seis presentaciones, el dominicano trabajó cuatro episodios, con ocho ponches, 24.75 de efectividad y WHIP de 3.75.

Stiven Cruz repetirá con Tiburones y afrontará su segunda temporada con la organización. El nicaragüense actuó este año en Doble-A con los Cerveceros de Milwaukee, donde terminó con marca de 4-3, cuatro salvados, 5.68 de efectividad, 63.1 innings, 70 ponches y WHIP de 1.34 en 36 juegos, uno de ellos como abridor.

Don Smith aportará experiencia de seis temporadas en las Grandes Ligas, donde pasó por Yankees de Nueva York, Marlins de Miami y D-backs de Arizona. Este año lanzó en la LMB con los Dorados de Chihuahua, con marca de 6-6, 4.79 de efectividad, 18 aperturas, 94 innings, 80 ponches y WHIP de 1.45.

Luis Patiño es otro brazo con experiencia en MLB tras cuatro temporadas entre Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay y Medias Blancas de Chicago. En 2026 representó a Colombia en el Clásico Mundial y también pasó por la LMB con Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey; registró 1-1, 6 juegos, cinco aperturas, 11.19 de efectividad, 23.1 innings, 16 ponches y WHIP de 1.89.

Ian Churchill es quien completa la importación. El lanzador norteamericano tuvo actividad este año entre la Atlantic League y la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova, donde dejó marca de 2-0, efectividad de 0.00, WHIP de 0.50 y dos ponches en 2.0 innings.