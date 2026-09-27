LVBP: Tiburones sorprende al reforzarse con este grandeliga compañero de Ronald Acuña Jr.

Los Tiburones de La Guaira confirmaron durante este domingo la presencia de un destacado y experimentado grandeliga para lo que será la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que hablamos de un pelotero que durante el año pasado compartió el dugout con el mismísimo Ronald Acuña Jr.

Tiburones va muy en serio esta temporada

La figura en cuestión es Jurickson Profar, quien tiene 12 temporadas de Grandes Ligas sobre sus hombros. A lo largo de ese periodo de tiempo defendió los uniformes de Rangers de Texas (2012, 2013, 2016, 2017 y 2018), Atléticos de Oakland (2019), Padres de San Diego (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), Rockies de Colorado (2023) y Bravos de Atlanta (2025).

Asimismo, cabe mencionar que el curazoleño también vio acción este año en el Clásico Mundial de Beisbol, donde representó al combinado de Países Bajos.

Con Profar, los Tiburones de La Guaira suman a un jugador de gran capacidad defensiva, ya que es todo un utility al tener la versatilidad de cubrir las tres zonas de los jardines, así como la intermedia y la inicial.

Números de Jurickson Profar de por vida en la MLB