LVBP: Magallanes recibe la incorporación de otras dos importantes piezas

El tercer día de prácticas de los Navegantes del Magallanes estuvo cargado de novedades, como era de esperarse. El equipo filibustero, que está bajo el mando de su coach de banca, Roberto Espinoza, trabaja con un grupo bastante nutrido de peloteros, y este lunes 28 de septiembre recibieron dos incorporaciones más.

Según anunció la organización través de sus redes sociales, el receptor Pablo Aliendo y el infielder Breyvic Valera se uniformaron en este tercer día de trabajo en el Estadio José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia, para añadir más profundidad a un equipo que parece estar encaminado a lucir poderoso desde el arranque.

Aliendo y Valera abordan "La Nave"

En efecto, el receptor Pablo Aliendo y el infielder Breyvic Valera ya se encuentran en el José Bernardo Pérez, para ponerse a tono bajo las órdenes del coach de banca, Roberto Espinoza, quien está encargado de las prácticas mientras llega el manager, Yadier Molina.

Aliendo ya ha estado en las últimas dos campañas con los filibusteros, pero solo acumula 11 apariciones al plato de experiencia en la pelota criolla. En Estados Unidos, forma todavía parte de los Cachorros de Chicago, y este año dejó average de .200 y OPS de .686 entre Doble A y Liga Rookie.

Por su parte, Breyvic Valera llegó al Magallanes en esta temporada muerta, a cambio del veterano lanzador Junior Guerra. Valera es un veterano de la LVBP, que está a solo 12 imparables de unirse al club de los 500. En verano, vio acción en México y también en la Liga Mayor, campeonato en el que bateó para .352 de average y .910 de OPS en 41 compromisos.