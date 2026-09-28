LVBP: Ex receptor del Magallanes presente en los entrenamientos del Leones del Caracas

Arturo Nieto está presente como invitado en los entrenamientos de los Leones del Caracas, en medio de la preparación del conjunto capitalino para la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El veterano receptor busca ganarse un puesto con los melenudos para la venidera campaña.

El cátcher venezolano, de 33 años, se encontraba en el roster de las Águilas del Zulia, organización que recientemente lo incluyó entre los jugadores sin prioridad de contratación para la próxima edición de la pelota criolla.

Su presencia en los entrenamientos de Caracas, de acuerdo con el reporte de Georgeny Pérez, representa una oportunidad para evaluar una alternativa con experiencia detrás del plato, especialmente en una posición que resulta importante durante la preparación de cualquier equipo. Los Leones comenzaron su pretemporada el 21 de septiembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con lanzadores y receptores como protagonistas de las primeras sesiones de trabajo, donde han ido incorporando figuras de cara a su estreno en la entrena 2026-27 frente a Águilas del Zulia.

Números de Arturo Nieto en la LVBP

Nieto viene de una pobre participación en la pasada temporada con Águilas del Zulia en la 2025-26, donde apenas dejó un promedio al bate de .154, dos imparables, tres anotadas, cuatro boletos y un OPS de .543. Sin embargo, el receptor dejó un buen porcentaje de embasado de .389, gracias a la alta tasa de pasaportes recibidos en 13 apariciones al plato.

Antes de representar a los zulianos, el catera experimentado defendió a los Navegantes del Magallanes durante seis campañas, destacando sus registros en la ronda regular 2022, la cual exhibió average de .271, tres cuadrangulares, 13 impulsadas, ocho anotaciones, 26 hits y un OPS de .713 en 30 compromisos.