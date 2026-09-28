Mundial de Beisbol U-15: Venezuela remonta y sigue con vida

La selección venezolana logró venir de atrás en un duelo que fue cuesta arriba en la primera parte, para conseguir su segunda victoria del Mundial de Beisbol U-15 y de esa manera, mantiene sus posibilidades vivas de avanzar a la Super Ronda. Este juego lo pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

La delegación nacional aprovechó un rally de seis anotaciones en el quinto episodio para superar a la novena de República Checa con un marcador final de 11 carreras por 6, liderados por la ofensiva del campocorto Albert Mejías.

Resumen

Los europeos sorprendieron al pitcheo venezolano con seis anotaciones en las primeras tres entradas del compromiso. Sin embargo, los brazos del relevo los maniataron y no pudieron fabricar más rayitas.

Por su parte, los criollos fueron descontando de a poco, logrando aprovechar cada pifia del contrario, quienes terminaron cometiendo cinco errores, sin contar los pitcheos descontrolados de algunos de sus brazos.

De esa forma, Venezuela descontó en la baja del tercero con tres rayitas y dos innings más tarde volteó el marcador de manera fenomenal con una seguidilla de seis anotaciones; colocando la "guinda al pastel" en la baja del sexto con dos carreras más. Mejías bateó de 3-2, con un par de rayitas traídas al plato, dos anotadas y recibió un pasaporte.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar?

Con esta victoria, el récord de la novena nacional quedó en 2-2 y deben ligar que China Taipéi derrote esta noche a Estados Unidos, luego superar ellos mañana a los norteamericanos y buscar un empate de tres que les dé posibilidades de pasar a la super ronda.

El duelo entre Venezuela y Estados Unidos será este martes, 29 de septiembre.