MLB: Pete Alonso y Nolan Arenado cierran la temporada con mucho poder y como Jugadores de la Semana

La última semana de la temporada regular de las Grandes Ligas dejó actuaciones individuales de alto impacto. Y es que dos peloteros con amplia trayectoria en MLB respondieron en el momento clave y fueron reconocidos como los Jugadores de la Semana en sus respectivas ligas: Pete Alonso y Nolan Arenado.

Alonso cerró el año a puro poder

Pete Alonso volvió a demostrar su capacidad ofensiva en el tramo final de la campaña, luego de protagonizar una explosiva semana con el madero que le permitió quedarse con el premio en la Liga Americana.

El toletero de los Orioles de Baltimore conectó cinco jonrones en sus últimos cinco encuentros, además de remolcar ocho carreras y anotar otras ocho. Uno de sus batazos más destacados fue un cuadrangular de 471 pies en el Yankee Stadium, apenas días después de alcanzar los 300 vuelacercas de por vida.

Alonso terminó la temporada como líder de la Liga Americana en jonrones (43) y carreras impulsadas (113), convirtiéndose además en el primer jugador en la historia de MLB en liderar ambos circuitos en remolcadas durante su carrera.

Arenado no pierde vigencia

Por su parte, Nolan Arenado fue reconocido en la Liga Nacional por su fenomenal producción después de cargar con buena parte del peso ofensivo de los D-backs de Arizona en los últimos compromisos del calendario.

El antesalista bateó para .435 (10 hits en 23 turnos) durante sus últimos seis juegos, con tres cuadrangulares, dos dobles y cinco carreras impulsadas. Además, estuvo cerca de completar el ciclo en un encuentro disputado en el Coors Field ante los Rockies de Colorado.

Aunque Arizona no logró asegurar un puesto en la postemporada, Arenado cerró la campaña demostrando que todavía puede ser una pieza determinante en la ofensiva de cualquier equipo de MLB.