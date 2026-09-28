MLB: Luis Arráez se expresa tras perder el título de bateo ante Gabriel Moreno

Luis Arráez cerró la temporada 2026 sin poder conquistar su cuarto título de bateo, después de terminar con promedio de .310, apenas una centésima por debajo del .311 de Gabriel Moreno, quien se convirtió en el primer receptor latino en ganar la corona en la historia de MLB.

El venezolano, que buscaba convertirse en campeón de bateo por cuarta ocasión, además tuvo que perderse el último tramo de la temporada debido a un esguince en el tobillo izquierdo sufrido el 24 de septiembre.

Tras confirmarse el desenlace, Arráez compartió una publicación en sus redes sociales en la que reflejó sus sensaciones después de una temporada marcada por el cambio de equipo y la lucha por el liderato de bateo. El venezolano llegó a los Philadelphia Phillies procedente de los San Francisco Giants en agosto y terminó la campaña muy cerca de Moreno en una carrera que se definió prácticamente en el último fin de semana.

Luis Arráez agradecido por la temporada 2026

'La Regadera' se mostró agradecido por su presentación en la vigente campaña de Las Mayores, donde regresará a jugar una Postemporada con Philadelphia, que mantiene argumento como gran aspirante al banderín en la Liga Nacional. El de San Felipe coleccionó promedio al bate de .310, seis jonrones, 64 remolcadas, 67 anotadas, 10 bases robadas, 185 hits, .345 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .765 en 596 apariciones al plato.

El tiempo de Dios es perfecto. Gracias mi Dios por todo", mencionó el venezolano con un video de algunos momentos con los Filis.

Aunque no pudo sumar otro campeonato a su historial, Arráez mantiene una trayectoria particularmente destacada con tres títulos de bateo conquistados previamente. En 2026 volvió a superar la barrera de .300 y terminó segundo en la Liga Nacional, mientras Gabriel Moreno se convirtió en el primer campeón de bateo en la historia de los Arizona Diamondbacks y en apenas el quinto receptor en la historia de MLB en conseguir la distinción.