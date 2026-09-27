MLB: ¿El último baile? Scherzer domina a los Rojos y deja su futuro en suspenso

El legendario lanzador derecho Max Scherzer podría haber escrito el último capítulo de su brillante carrera de 19 años en las Grandes Ligas. En una tarde cargada de emotividad y nostalgia en el Rogers Centre, el veterano de 42 años entregó una actuación memorable. Si este fue realmente su último baile, no hay duda de que el estelar serpentinero dejó el corazón en el montículo.

Un despliegue de grandeza

Defendiendo los colores de los Blue Jays de Toronto, Scherzer ofreció un auténtico recital de pitcheo ante la toletería de los Rojos de Cincinnati. Trabajó hasta la octava entrada y realizó la asombrosa cantidad de 114 envíos hacia el plato. Su dominante línea final incluyó siete ponches, permitiendo apenas una carrera, seis imparables y otorgando un solo boleto.

Conmovedor momento familiar

Al abandonar la lomita, la afición del majestuoso estadio canadiense se rindió ante él con una ensordecedora ovación de pie. El momento más impactante de la jornada llegó inmediatamente después de concluir su épica labor monticular. Scherzer desató la locura y la emoción al saltar a las gradas para fundirse en un profundo abrazo con su familia.

Su lugar en la historia

Con los siete abanicados de esta apertura, el diestro afianzó su posición como el noveno máximo ponchador de la historia con 3,557. De esta forma, culminó la campaña a tan solo tres ponches de igualar la marca de su contemporáneo Justin Verlander. Estos impresionantes números solo reafirman su indiscutible destino como un futuro miembro del Salón de la Fama.

La decisión final en suspenso

Pese al evidente ambiente de despedida que arropó el encuentro, el tres veces ganador del premio Cy Young no ha oficializado su retiro. El serpentinero aclaró que tomará un merecido descanso y esperará hasta la temporada baja para tomar una decisión sobre su futuro. Por ahora, el béisbol atesora la que podría ser la última gran exhibición de un gigante del montículo.