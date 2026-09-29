MLB: ¿En qué momento de la campaña se le fue el título de bateo a Luis Arráez?

Luis Arráez perdió el título de bateo en la última jornada de la temporada contra su compatriota Gabriel Moreno y, aunque muchas personas consideran que la lesión fue determinante en esa disputa, lo cierto es que el venezolano atravesó por un pequeño slump justo antes de presentar esa situación desafortunada.

El oriundo de San Felipe concluyó su campaña con un promedio de .310; mientras que el receptor de los Cascabeles de Arizona dejó su average en .311.

Luis Arráez atravesó un slump en el peor momento de la campaña

No obstante, el promedio de "La Regadera" llegó a estar durante varios desafíos entre .317 y .320 constante, pero desde el 12 de septiembre, comenzó a tener unas jornadas poco comunes en él, pero evidentemente existentes en cualquier pelotero y él (Arráez) no se salva.

Desde ese día, curiosamente, el bateador zurdo empezó a tener hasta dos jornadas consecutivas de blanqueo en hasta nueve turnos, un hecho que genera mucha curiosidad al tratarse de Luis. Sin embargo, se trató de algo tan simple y normal como un "slump".

El "slump" llegó en el peor momento

En los últimos 15 choques, el oriundo de San Felipe bateó .255 y en los siete más recientes apenas .192. Justamente esa etapa donde estuvo notablemente frío en comparación con el resto de la zafra le llevó a bajar todos esos puntos y darle la oportunidad a Moreno de llevarse el título de bateo, quien tuvo un cierre de ronda regular excepcional.

Si bien la lesión le quitó cualquier oportunidad de despertar para seguir en la cima, Luis no venía bien. Cuando ocurrió el incidente, el infielder de Philadelphia llevaba siete turnos en fila sin conectar indiscutible. No se trata de que no pueda tener un slump, sino del inoportuno momento en el que le llegó, para evitar su cuarto liderato de bateo con equipos diferentes.